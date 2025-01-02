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199 зарплат за квартиру: Эта страна — лидер по недоступности жилья в Европе

1:08
Недвижимость

Цены на недвижимость в Софии выросли на 12% за год. Стоимость жилья на вторичном рынке достигает 2300-2500 евро за квадратный метр.

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

Таким образом, квартира площадью 100 м² обойдётся в среднем в 170 000 евро. Для её покупки жителю Болгарии потребуется 199 чистых зарплат — это более 16 лет работы без учёта других расходов.

Для сравнения, Дания занимает первое место по доступности жилья в Европе: на покупку аналогичной квартиры там нужно всего 114 зарплат. Ирландия и Швеция следуют за ней с показателями 123 и 129 зарплат соответственно.

В мировом рейтинге самой доступной страной для приобретения жилья является Южная Африка, где достаточно 71 зарплаты. Непал же замыкает список: здесь потребуется накопить 684 зарплаты, что эквивалентно более чем 50 годам работы, пишет money.bg.

Уточнения

Болга́рия — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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