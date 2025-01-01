Больше никакой плесени в ванной: натуральное средство, которое работает

Плесень на силиконе в ванной – проблема, с которой сталкиваются многие. Она не только портит внешний вид, но и может быть вредной для здоровья. Хорошая новость: избавиться от плесени можно легко и безопасно, используя обычный белый уксус вместо агрессивных химических средств.

Фото: Flickr by viviandnguyen_, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Плесень в ванной

Почему плесень появляется на силиконе?

Силиконовые уплотнители вокруг ванны, раковины или душа постоянно контактируют с водой. Влажная среда и остатки мыла или шампуня создают идеальные условия для размножения плесени.

Как помогает белый уксус?

Белый уксус содержит уксусную кислоту, которая эффективно растворяет споры плесени, не повреждает силикон и создаёт кислую среду, препятствующую росту плесени в будущем.

Профилактика

После каждого использования ванной протирайте силикон сухой тканью. Открывайте окно или включайте вытяжку, чтобы снизить влажность. Раз в месяц обрабатывайте силикон уксусом для профилактики.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



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