Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как создать помидофель: выращиваем гибрид шаг за шагом
Амирсой — почему стоит посетить зимний центр отдыха в сердце Узбекистана
Сырники, которые всегда удаются: секрет пышности раскрыт
Тень пепла над планетой: один вулкан может разрушить наш мир
Почему питомец отказывается от еды и как стимулировать аппетит
Как подобрать аксессуары, чтобы создать стильный и гармоничный образ?
Сергей Безруков показал, как его дети лепят снеговиков
Что нужно знать о продлении водительских прав в 2025 году
Водонаева ответила на вопрос о причинах многолетней вражды с Викторией Боней

Больше никакой плесени в ванной: натуральное средство, которое работает

Недвижимость

Плесень на силиконе в ванной – проблема, с которой сталкиваются многие. Она не только портит внешний вид, но и может быть вредной для здоровья. Хорошая новость: избавиться от плесени можно легко и безопасно, используя обычный белый уксус вместо агрессивных химических средств.

Плесень в ванной
Фото: Flickr by viviandnguyen_, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Плесень в ванной

Почему плесень появляется на силиконе?

Силиконовые уплотнители вокруг ванны, раковины или душа постоянно контактируют с водой. Влажная среда и остатки мыла или шампуня создают идеальные условия для размножения плесени.

Как помогает белый уксус?

Белый уксус содержит уксусную кислоту, которая эффективно растворяет споры плесени, не повреждает силикон и создаёт кислую среду, препятствующую росту плесени в будущем.

Профилактика

После каждого использования ванной протирайте силикон сухой тканью. Открывайте окно или включайте вытяжку, чтобы снизить влажность. Раз в месяц обрабатывайте силикон уксусом для профилактики.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему нельзя кипятить воду дважды: неожиданная правда
Здоровье
Почему нельзя кипятить воду дважды: неожиданная правда Аудио 
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Авто
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели Аудио 
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью Аудио 
Популярное
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие

Ровер Curiosity нашёл на Марсе нечто неожиданное: чистая кристаллическая сера под камнем может рассказать о прошлом планеты больше, чем мы думали.

Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год
Неожиданный ингредиент для сияющей кожи прямо с вашей кухни
Почему дворники авто начинают скрипеть и как с этим бороться
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Ветеринар рассказал, можно ли целовать домашних животных
Дима Билан заказал себе Снегурочку за полторы тысячи рублей и показал, что из этого вышло
Дима Билан заказал себе Снегурочку за полторы тысячи рублей и показал, что из этого вышло
Последние материалы
Как создать помидофель: выращиваем гибрид шаг за шагом
Амирсой — почему стоит посетить зимний центр отдыха в сердце Узбекистана
Сырники, которые всегда удаются: секрет пышности раскрыт
Тень пепла над планетой: один вулкан может разрушить наш мир
Больше никакой плесени в ванной: натуральное средство, которое работает
Почему питомец отказывается от еды и как стимулировать аппетит
Как подобрать аксессуары, чтобы создать стильный и гармоничный образ?
Сергей Безруков показал, как его дети лепят снеговиков
Что нужно знать о продлении водительских прав в 2025 году
Водонаева ответила на вопрос о причинах многолетней вражды с Викторией Боней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.