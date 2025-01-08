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Секрет идеальной тишины: как убрать скрип дверных петель

2:30
Недвижимость

Скрип двери — это не только раздражающий звук, но и сигнал о том, что фурнитура может изнашиваться. Рассмотрим, чем можно смазать петли и как устранить другие причины скрипа.

Дверь
Фото: Flickr by Virginia State Parks, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дверь

Причины скрипа

  • Пересохшие петли: Самая распространённая причина. Металл трётся о металл, издавая звук.
  • Ржавчина: Отсутствие ухода приводит к коррозии.
  • Осевшая или разбухшая дверь: Такое случается с деревянными дверями.
  • Ослабленные винты: Петли сместились, нарушена их работа.

Чем смазать дверные петли

Для смазки петлей используются как специальные технические составы, так и доступные подручные средства:

Технические смазки

  • Машинное масло: Недорогой и проверенный вариант.
  • WD-40: Универсальное средство, которое эффективно устраняет скрип. Благодаря тонкой насадке легко наносится.
  • Силиконовый спрей: Идеально для точечной обработки петель, защищает от коррозии.

Подручные средства

  • Растительное масло: Быстро устранит скрип, но эффект недолговечный.
  • Вазелин: Легко распределяется, подходит для временного решения.
  • Свиной жир: Смазывает петли эффективно, но может оставлять запах.
  • Воск или парафин: Растопите свечу и нанесите на петли. Держится дольше, чем растительное масло.
  • Лак для волос: Содержит полимеры, которые временно облегчают скольжение.

Как правильно смазать петли

  • Снимите дверной штифт, если петли разборные.
  • Очистите детали от пыли, грязи, ржавчины.
  • Нанесите смазку с верхней части петли вниз, чтобы она распределилась равномерно.
  • Несколько раз откройте и закройте дверь для лучшего эффекта\

Если смазка не помогает

  • Замена петель: Если они повреждены или покрыты ржавчиной, ремонт бессмысленен.
  • Коррекция двери: Устраните разбухание или усадку древесины, регулируя влажность в помещении.
  • Подтяжка винтов: Используйте отвёртку, чтобы вернуть петли в правильное положение.

Профилактика

Чтобы избежать скрипа в будущем:

  • Регулярно смазывайте петли, особенно в местах с высокой влажностью.
  • Поддерживайте оптимальную влажность (50–60%) для деревянных дверей.
  • Следите за состоянием фурнитуры, вовремя устраняйте ослабления и ржавчину.

Уточнения

Ржа́вчина (устар. «ржа») — общий термин для определения оксидов железа. В разговорной речи это слово применяется к красным оксидам, образующимся в процессе реакции железа с кислородом в присутствии воды или влажного воздуха.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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