Секрет идеальной тишины: как убрать скрип дверных петель

2:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Скрип двери — это не только раздражающий звук, но и сигнал о том, что фурнитура может изнашиваться. Рассмотрим, чем можно смазать петли и как устранить другие причины скрипа.

Фото: Flickr by Virginia State Parks, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дверь

Причины скрипа

Пересохшие петли: Самая распространённая причина. Металл трётся о металл, издавая звук.

Самая распространённая причина. Металл трётся о металл, издавая звук. Ржавчина: Отсутствие ухода приводит к коррозии.

Отсутствие ухода приводит к коррозии. Осевшая или разбухшая дверь: Такое случается с деревянными дверями.

Такое случается с деревянными дверями. Ослабленные винты: Петли сместились, нарушена их работа.

Чем смазать дверные петли

Для смазки петлей используются как специальные технические составы, так и доступные подручные средства:

Технические смазки

Машинное масло: Недорогой и проверенный вариант.

Недорогой и проверенный вариант. WD-40: Универсальное средство, которое эффективно устраняет скрип. Благодаря тонкой насадке легко наносится.

Универсальное средство, которое эффективно устраняет скрип. Благодаря тонкой насадке легко наносится. Силиконовый спрей: Идеально для точечной обработки петель, защищает от коррозии.

Подручные средства

Растительное масло: Быстро устранит скрип, но эффект недолговечный.

Быстро устранит скрип, но эффект недолговечный. Вазелин: Легко распределяется, подходит для временного решения.

Легко распределяется, подходит для временного решения. Свиной жир: Смазывает петли эффективно, но может оставлять запах.

Смазывает петли эффективно, но может оставлять запах. Воск или парафин: Растопите свечу и нанесите на петли. Держится дольше, чем растительное масло.

Растопите свечу и нанесите на петли. Держится дольше, чем растительное масло. Лак для волос: Содержит полимеры, которые временно облегчают скольжение.

Как правильно смазать петли

Снимите дверной штифт, если петли разборные.

Очистите детали от пыли, грязи, ржавчины.

Нанесите смазку с верхней части петли вниз, чтобы она распределилась равномерно.

Несколько раз откройте и закройте дверь для лучшего эффекта\

Если смазка не помогает

Замена петель: Если они повреждены или покрыты ржавчиной, ремонт бессмысленен.

Если они повреждены или покрыты ржавчиной, ремонт бессмысленен. Коррекция двери: Устраните разбухание или усадку древесины, регулируя влажность в помещении.

Устраните разбухание или усадку древесины, регулируя влажность в помещении. Подтяжка винтов: Используйте отвёртку, чтобы вернуть петли в правильное положение.

Профилактика

Чтобы избежать скрипа в будущем:

Регулярно смазывайте петли, особенно в местах с высокой влажностью.

Поддерживайте оптимальную влажность (50–60%) для деревянных дверей.

Следите за состоянием фурнитуры, вовремя устраняйте ослабления и ржавчину.

Уточнения

Ржа́вчина (устар. «ржа») — общий термин для определения оксидов железа. В разговорной речи это слово применяется к красным оксидам, образующимся в процессе реакции железа с кислородом в присутствии воды или влажного воздуха.



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