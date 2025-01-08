Секрет идеальной тишины: как убрать скрип дверных петель

Скрип двери — это не только раздражающий звук, но и сигнал о том, что фурнитура может изнашиваться. Рассмотрим, чем можно смазать петли и как устранить другие причины скрипа.
Фото: Flickr by Virginia State Parks, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дверь
Причины скрипа
Пересохшие петли: Самая распространённая причина. Металл трётся о металл, издавая звук.
Ржавчина: Отсутствие ухода приводит к коррозии.
Осевшая или разбухшая дверь: Такое случается с деревянными дверями.
Ослабленные винты: Петли сместились, нарушена их работа.
Чем смазать дверные петли
Для смазки петлей используются как специальные технические составы, так и доступные подручные средства:
Технические смазки
Машинное масло: Недорогой и проверенный вариант.
WD-40: Универсальное средство, которое эффективно устраняет скрип. Благодаря тонкой насадке легко наносится.
Силиконовыйспрей: Идеально для точечной обработки петель, защищает от коррозии.
Подручные средства
Растительное масло: Быстро устранит скрип, но эффект недолговечный.
Вазелин: Легко распределяется, подходит для временного решения.
Свиной жир: Смазывает петли эффективно, но может оставлять запах.
Воскили парафин: Растопите свечу и нанесите на петли. Держится дольше, чем растительное масло.
Лак для волос: Содержит полимеры, которые временно облегчают скольжение.
Как правильно смазать петли
Снимите дверной штифт, если петли разборные.
Очистите детали от пыли, грязи, ржавчины.
Нанесите смазку с верхней части петли вниз, чтобы она распределилась равномерно.
Несколько раз откройте и закройте дверь для лучшего эффекта\
Если смазка не помогает
Замена петель: Если они повреждены или покрыты ржавчиной, ремонт бессмысленен.
Коррекция двери: Устраните разбухание или усадку древесины, регулируя влажность в помещении.
Подтяжка винтов: Используйте отвёртку, чтобы вернуть петли в правильное положение.
Профилактика
Чтобы избежать скрипа в будущем:
Регулярно смазывайте петли, особенно в местах с высокой влажностью.
Поддерживайте оптимальную влажность (50–60%) для деревянных дверей.
Следите за состоянием фурнитуры, вовремя устраняйте ослабления и ржавчину.
Уточнения
Ржа́вчина (устар. «ржа») — общий термин для определения оксидов железа. В разговорной речи это слово применяется к красным оксидам, образующимся в процессе реакции железа с кислородом в присутствии воды или влажного воздуха.