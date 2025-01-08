Как продлить жизнь паркетному полу: советы по уходу

Паркетный пол — это не только элегантный вид интерьера, но и прочное покрытие, которое может служить десятилетиями. Однако, чтобы сохранить его красоту и долговечность, важно правильно ухаживать. Разберёмся, как это делать в зависимости от типа финишного покрытия.
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиная
Как определить тип защитного покрытия
Перед началом ухода важно знать, чем покрыт ваш паркет: лаком, маслом, воском или герметиком. Если вы не уверены, проведите простой тест:
Воск: После попадания воды поверхность белеет.
Лак: Острый предмет оставляет шелушащиеся следы.
Герметик: Капля средства для снятия лака вызывает пузырение.
Масло: Пол шершавый, волокна древесины ощущаются на ощупь.
Ежедневный уход
Избегайте обуви на каблуках: Древесина легко царапается.
Пылесосите или подметайте: Используйте насадку с мягкой щетиной или щётку из синтетических волокон. Это убережёт покрытие от песка и мелкого мусора.
Ограничьте влажность: Полы моют слегка влажной тряпкой, отжатой так, чтобы не оставалось капель. Воду с уксусом или пароочистители не применяйте — это может повредить поверхность.
Мойте вдоль волокон: Добавляйте в воду немного жидкого мыла с нейтральным pH или специальное средство для деревянных полов.
Глубокий уход
Периодически паркет требует восстановления защитного слоя:
Масло или воск: Наносите специальный состав на очищенный пол, тщательно натирайте микрофиброй.
Лак: Если старый слой истёрся, нанесите новый. Это обновит внешний вид и защитит древесину.
Герметик: Перед обновлением старый слой снимается шлифовкой.
Важно! Воск и масло нельзя наносить поверх лака или герметика.
Что нельзя делать с паркетом
Использовать агрессивные химические средства, абразивные чистящие губки.
Заливать водой или оставлять лужи на полу.
Ходить по полу в грязной обуви.
Ремонт паркета
Когда пол повреждён, его можно отреставрировать. Основные этапы: циклёвка, шлифовка, замена отдельных планок, повторное нанесение покрытия. Такой ремонт требует больше усилий, но полностью восстанавливает полы.
Советы для долговечности
Установите коврики у входа, чтобы минимизировать попадание песка.
Используйте мебельные накладки на ножки, чтобы избежать царапин.
Не забывайте о регулярной полировке, чтобы сохранить блеск и текстуру.
С правильным уходом паркетный пол будет радовать своим видом долгие годы, оставаясь главным украшением вашего интерьера.
Уточнения
Парке́т — вид деревянного покрытия. В зависимости от типа исполнения паркетных плашек различают: штучный паркет, щитовой и наборный.