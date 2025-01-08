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Как продлить жизнь паркетному полу: советы по уходу

Недвижимость

Паркетный пол — это не только элегантный вид интерьера, но и прочное покрытие, которое может служить десятилетиями. Однако, чтобы сохранить его красоту и долговечность, важно правильно ухаживать. Разберёмся, как это делать в зависимости от типа финишного покрытия.

Гостиная
Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гостиная

Как определить тип защитного покрытия

Перед началом ухода важно знать, чем покрыт ваш паркет: лаком, маслом, воском или герметиком. Если вы не уверены, проведите простой тест:

  • Воск: После попадания воды поверхность белеет.
  • Лак: Острый предмет оставляет шелушащиеся следы.
  • Герметик: Капля средства для снятия лака вызывает пузырение.
  • Масло: Пол шершавый, волокна древесины ощущаются на ощупь.

Ежедневный уход

  • Избегайте обуви на каблуках: Древесина легко царапается.
  • Пылесосите или подметайте: Используйте насадку с мягкой щетиной или щётку из синтетических волокон. Это убережёт покрытие от песка и мелкого мусора.
  • Ограничьте влажность: Полы моют слегка влажной тряпкой, отжатой так, чтобы не оставалось капель. Воду с уксусом или пароочистители не применяйте — это может повредить поверхность.
  • Мойте вдоль волокон: Добавляйте в воду немного жидкого мыла с нейтральным pH или специальное средство для деревянных полов.

Глубокий уход

Периодически паркет требует восстановления защитного слоя:

  • Масло или воск: Наносите специальный состав на очищенный пол, тщательно натирайте микрофиброй.
  • Лак: Если старый слой истёрся, нанесите новый. Это обновит внешний вид и защитит древесину.
  • Герметик: Перед обновлением старый слой снимается шлифовкой.

Важно! Воск и масло нельзя наносить поверх лака или герметика.

Что нельзя делать с паркетом

  • Использовать агрессивные химические средства, абразивные чистящие губки.
  • Заливать водой или оставлять лужи на полу.
  • Ходить по полу в грязной обуви.

Ремонт паркета

Когда пол повреждён, его можно отреставрировать. Основные этапы: циклёвка, шлифовка, замена отдельных планок, повторное нанесение покрытия. Такой ремонт требует больше усилий, но полностью восстанавливает полы.

Советы для долговечности

  • Установите коврики у входа, чтобы минимизировать попадание песка.
  • Используйте мебельные накладки на ножки, чтобы избежать царапин.
  • Не забывайте о регулярной полировке, чтобы сохранить блеск и текстуру.

С правильным уходом паркетный пол будет радовать своим видом долгие годы, оставаясь главным украшением вашего интерьера.

Уточнения

Парке́т — вид деревянного покрытия. В зависимости от типа исполнения паркетных плашек различают: штучный паркет, щитовой и наборный.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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