Как продлить жизнь паркетному полу: советы по уходу

Паркетный пол — это не только элегантный вид интерьера, но и прочное покрытие, которое может служить десятилетиями. Однако, чтобы сохранить его красоту и долговечность, важно правильно ухаживать. Разберёмся, как это делать в зависимости от типа финишного покрытия.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гостиная

Как определить тип защитного покрытия

Перед началом ухода важно знать, чем покрыт ваш паркет: лаком, маслом, воском или герметиком. Если вы не уверены, проведите простой тест:

Воск: После попадания воды поверхность белеет.

После попадания воды поверхность белеет. Лак: Острый предмет оставляет шелушащиеся следы.

Острый предмет оставляет шелушащиеся следы. Герметик: Капля средства для снятия лака вызывает пузырение.

Капля средства для снятия лака вызывает пузырение. Масло: Пол шершавый, волокна древесины ощущаются на ощупь.

Ежедневный уход

Избегайте обуви на каблуках: Древесина легко царапается.

Древесина легко царапается. Пылесосите или подметайте: Используйте насадку с мягкой щетиной или щётку из синтетических волокон. Это убережёт покрытие от песка и мелкого мусора.

Используйте насадку с мягкой щетиной или щётку из синтетических волокон. Это убережёт покрытие от песка и мелкого мусора. Ограничьте влажность : Полы моют слегка влажной тряпкой, отжатой так, чтобы не оставалось капель. Воду с уксусом или пароочистители не применяйте — это может повредить поверхность.

: Полы моют слегка влажной тряпкой, отжатой так, чтобы не оставалось капель. Воду с уксусом или пароочистители не применяйте — это может повредить поверхность. Мойте вдоль волокон: Добавляйте в воду немного жидкого мыла с нейтральным pH или специальное средство для деревянных полов.

Глубокий уход

Периодически паркет требует восстановления защитного слоя:

Масло или воск: Наносите специальный состав на очищенный пол, тщательно натирайте микрофиброй.

Наносите специальный состав на очищенный пол, тщательно натирайте микрофиброй. Лак: Если старый слой истёрся, нанесите новый. Это обновит внешний вид и защитит древесину.

Если старый слой истёрся, нанесите новый. Это обновит внешний вид и защитит древесину. Герметик: Перед обновлением старый слой снимается шлифовкой.

Важно! Воск и масло нельзя наносить поверх лака или герметика.

Что нельзя делать с паркетом

Использовать агрессивные химические средства, абразивные чистящие губки.

Заливать водой или оставлять лужи на полу.

Ходить по полу в грязной обуви.

Ремонт паркета

Когда пол повреждён, его можно отреставрировать. Основные этапы: циклёвка, шлифовка, замена отдельных планок, повторное нанесение покрытия. Такой ремонт требует больше усилий, но полностью восстанавливает полы.

Советы для долговечности

Установите коврики у входа, чтобы минимизировать попадание песка.

Используйте мебельные накладки на ножки, чтобы избежать царапин.

Не забывайте о регулярной полировке, чтобы сохранить блеск и текстуру.

С правильным уходом паркетный пол будет радовать своим видом долгие годы, оставаясь главным украшением вашего интерьера.

Уточнения

Парке́т — вид деревянного покрытия. В зависимости от типа исполнения паркетных плашек различают: штучный паркет, щитовой и наборный.



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