Секреты плиточников: как сделать затирку швов идеально ровной

Затирка швов между плитками выполняет две важные задачи: герметизирует стыки, защищая от влаги и грязи, и придаёт отделке завершённый вид. Процесс кажется простым, но ошибки в нанесении затирки могут привести к нежелательным последствиям. Вот основные промахи, которых следует избегать.
Некоторые считают, что затирка не нужна, особенно если плитка укладывается вплотную друг к другу. Это грубая ошибка. Без затирки в швы проникнет влага, что приведёт к разрушению клеевого состава и преждевременному отслаиванию плитки. Даже минимальные швы требуют герметизации.
Состав затирки подбирается в зависимости от типа швов и условий эксплуатации.
Не все затирки продаются в готовом виде — некоторые требуют смешивания с водой или добавления колера. Пропорции, указанные производителем, должны строго соблюдаться. Слишком жидкая смесь будет стекать, а слишком густая — плохо распределяться.
Смачивать швы перед нанесением затирки необходимо для улучшения адгезии. Однако излишняя вода ухудшает результат: затирка становится рыхлой и легко вымывается.
Беспорядочная работа приводит к тому, что швы выглядят неаккуратно. Наносить затирку следует последовательно, методично прорабатывая небольшие участки. Используйте резиновый шпатель, чтобы равномерно заполнить стыки.
Затирку нужно наносить в два этапа: первый слой — для заполнения швов, второй — для выравнивания. Если начать очищать плитку раньше времени, можно случайно удалить свежую смесь из швов.
Цвет затирки определяет внешний вид готовой отделки. Она может быть подобрана в тон плитке для создания цельного образа или контрастировать, чтобы выделить швы. Ошибки в выборе цвета могут испортить визуальное восприятие помещения.
Соблюдение этих правил поможет избежать ошибок, а результат ремонта порадует своим качеством и эстетикой.
Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.
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