Эффективные методы прочистки слива в ванной: секреты, которые знают только опытные хозяйки

2:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Забился слив в ванной или душевой кабине, и вода стала уходить медленно? Причина почти всегда одна — волосы, которые скапливаются вместе с остатками мыла, шампуня и грязи. Устранять засор нужно сразу, иначе проблема усугубится. Вот простые и эффективные способы прочистки.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Уборка ванной

Первый шаг — удаляем волосы

Основной виновник засоров в ванной — волосы. Если их не убрать, никакие химические средства, вроде популярного «Крота», не помогут. Чтобы достать волосы, можно использовать подручные инструменты:

Проволочный крючок: возьмите прочную проволоку длиной 20–30 см, согните на конце крючок и достаньте засор. Подойдёт даже разогнутая металлическая вешалка.

возьмите прочную проволоку длиной 20–30 см, согните на конце крючок и достаньте засор. Подойдёт даже разогнутая металлическая вешалка. Крючок для вязания: неожиданный, но удобный инструмент, который легко цепляет волосы из глубины слива.

неожиданный, но удобный инструмент, который легко цепляет волосы из глубины слива. Трубочка для напитков: сделайте из неё ёршик: разрежьте один конец на полоски, раздвиньте их и прокрутите в сливе. Волосы намотаются на полоски, и их можно будет легко вытащить.

сделайте из неё ёршик: разрежьте один конец на полоски, раздвиньте их и прокрутите в сливе. Волосы намотаются на полоски, и их можно будет легко вытащить. Кабельная стяжка: длинная стяжка с зазубринами идеально подходит для сбора волос в трубе.

длинная стяжка с зазубринами идеально подходит для сбора волос в трубе. Дренажные когти: это специальный инструмент с гибкой трубкой и захватом. Нажимая на ручку, вы активируете когти, которые захватывают мусор.

Если засор глубже, поможет вантуз или сантехнический трос длиной до 7 метров.

Второй шаг — удаляем жир и остатки мыла

После удаления волос слив нужно тщательно прочистить от накопившихся жировых отложений. Вот проверенные методы:

Горячая вода: пролейте слив горячей водой, но не кипятком, чтобы не повредить сантехнику.

пролейте слив горячей водой, но не кипятком, чтобы не повредить сантехнику. Сода и уксус : засыпьте в слив половину стакана соды, затем влейте столько же уксуса. Реакция поможет устранить жировые отложения.

: засыпьте в слив половину стакана соды, затем влейте столько же уксуса. Реакция поможет устранить жировые отложения. Солевой раствор: смешайте 200 граммов соли и 200 граммов соды, залейте 400 мл горячей воды. Влейте раствор в слив вечером и оставьте на ночь, утром промойте водой.

Профилактика — залог чистого слива

Чтобы не повторять процедуру часто, соблюдайте простые правила:

Установите защитные решётки на слив.

Закрывайте слив марлей при мытье волос.

Регулярно проливайте слив горячей водой.

Раз в месяц используйте соду и уксус или специальные химические средства для профилактики засоров.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).



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