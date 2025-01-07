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Миф о дешёвом ремонте в квартире-студии: реальность и выводы

2:22
Недвижимость

Ремонт маленькой квартиры, студии или небольшой ванной комнаты кажется проще и дешевле, чем обновление интерьера просторного жилья. Но на практике такие проекты часто требуют сравнимых затрат, а иногда и обходятся дороже.

Квартира-студия в Одессе
Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квартира-студия в Одессе

Почему так происходит

Тщательное проектирование

Каждый сантиметр в малогабаритной квартире имеет значение. Чтобы правильно распланировать пространство, учесть расстановку мебели, расположение розеток и выключателей, часто требуется помощь профессионального дизайнера. Такой проект позволит избежать ошибок, но это дополнительная статья расходов.

Высокая концентрация функций

В маленьких комнатах остаются те же функциональные зоны, что и в больших, но на ограниченной площади. Например, на кухне или в ванной всё равно потребуется провести электрику, водопровод и канализацию — затраты аналогичны большим помещениям. При этом из-за тесноты работы идут медленнее, так как мастера не могут трудиться одновременно.

Мебель на заказ

Ограниченное пространство требует нестандартных решений. Шкафы до потолка, кровати, скрывающиеся в стене, и другие системы хранения часто изготавливают на заказ. Это значительно дороже, чем покупка готовой мебели. Кроме того, компактные сантехника и техника тоже стоят дороже стандартных моделей.

Перепланировка

Часто для создания комфорта в небольшой квартире необходимо снести перегородку, объединить санузел или присоединить лоджию. Эти работы требуют не только значительных затрат, но и согласования с контролирующими органами. Без таких переделок обустроить удобное пространство сложно.

Высококачественные материалы

Маленькие помещения используются интенсивнее, поэтому отделочные материалы должны быть максимально практичными, долговечными и устойчивыми к износу. Экономия здесь неуместна: дешёвые материалы быстро выйдут из строя, и придётся снова тратиться на ремонт.

Итог

Ремонт небольшой квартиры требует не только творчества, но и серьёзных вложений. Экономить на проекте, мебели или материалах рискованно, ведь комфорт и долговечность важны вне зависимости от площади.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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