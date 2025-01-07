6 бесполезных кухонных гаджетов, которые только займут место

2:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Выбор бытовой техники для кухни часто бывает спонтанным: скидки, советы друзей или желание добавить в повседневную жизнь удобства. Но нередко такие покупки оказываются бесполезными — устройства лежат без дела, занимают место и в итоге разочаровывают владельцев. Вот список техники, на которую не стоит тратить деньги, если вы не уверены в её необходимости.

Фото: freepik Кофемашина

Генератор льда

Кубики льда легко сделать в формочках для морозильника, которые идут в комплекте с большинством холодильников. Современные модели и вовсе оснащены встроенными льдогенераторами.

Отдельный прибор для этой задачи занимает место и требует немедленного использования льда, ведь хранить его сложно. Исключение — если вы планируете оборудовать уличную зону с баром на террасе.

Фритюрница

Она громоздкая, выделяет запахи и копоть, а утилизация масла после готовки превращается в проблему. Да и пользу пищи, приготовленной во фритюре, сложно назвать очевидной. Если вам нравятся хрустящие блюда, лучше воспользоваться духовкой или аэрогрилем.

Ломтерезка (слайсер)

Этот прибор актуален в ресторанах и магазинах для создания идеально ровных ломтиков сыра и колбасы. Дома достаточно острого ножа, чтобы справиться с задачей. Покупка слайсера бессмысленна, особенно если нарезку можно заказать в супермаркете — быстро, бесплатно и без лишних хлопот.

Электрический консервный нож

Современные банки часто оснащены кольцами для лёгкого открытия. Если его нет, ручной консервный нож справится ничуть не хуже электрического, который неудобен в использовании, занимает место и легко ломается.

Мороженица и йогуртница

Ассортимент мороженого и йогуртов в магазинах огромен. Эти устройства актуальны только для людей, живущих вдали от магазинов или предпочитающих готовить всё самостоятельно. В остальных случаях покупка бессмысленна — проще и дешевле приобрести готовую продукцию.

Профессиональная кофемашина

Большие модели, как в кафе, требуют ухода, дорогих расходников и занимают много места. Если вы любите кофе, но не готовы к сложностям, лучше выбрать компактную бытовую кофемашину или варить напиток в турке.

Итог

Прежде чем покупать новую кухонную технику, задайте себе вопрос: насколько часто я буду этим пользоваться? В большинстве случаев альтернативы дешевле, компактнее и проще в использовании.

Уточнения

Га́джет (англ. gadget — приспособление, устройство, также может называться — девайс) — небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни.



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