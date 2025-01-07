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Скрипит деревянная кровать: решаем проблему за 10 минут

2:50
Недвижимость

Деревянная кровать — это надёжное и долговечное решение для спальни. Однако даже самые качественные модели могут со временем начать скрипеть, что мешает полноценному отдыху. Разберёмся, в чём причина и как устранить проблему.

Кровать
Фото: freepik
Кровать

Убедитесь, что скрипит именно кровать

Прежде чем винить кровать, проверьте другие возможные источники звука:

  • Матрас: снимите матрас и проверьте его, положив на пол. Если скрип остаётся, проблема в нём. Зависимые пружинные блоки часто начинают скрипеть со временем. В таком случае матрас придётся заменить.
  • Пол: подвиньте кровать и проверьте напольное покрытие. Скрипеть могут деревянные половицы или ламинированное основание. В этом случае придётся ремонтировать пол.

Что может скрипеть в кровати

  • Каркас: основной каркас кровати может разболтаться из-за ослабленных креплений.
  • Ламели: ортопедическое основание из ламелей под матрасом издаёт скрип, если планки износились или треснули.
  • Ножки: неровное положение ножек или их трение о пол также может быть источником звука.
  • Подъёмный механизм: в кроватях с местом для хранения может скрипеть механизм подъёма.

Как устранить скрип кровати

  • Затяните крепления: проверьте все металлические болты и винты, затяните их. Для лучшего результата смажьте крепления воском, парафином или специальной пропиткой.
  • Укрепите каркас: установите металлические уголки для дополнительной жёсткости. Используйте столярный клей для надёжного соединения частей каркаса (дайте клею высохнуть перед использованием кровати).
  • Смажьте механизмы: для подъёмных механизмов используйте силиконовый спрей или WD-40.
  • Исправьте ножки: подложите войлок или специальные подкладки для выравнивания ножек. Если пол имеет заметный перепад, можно отпилить ножки, но кровать станет ниже.
  • Замените ламели: если ламели треснули или деформировались, закажите новые в мастерской или купите подходящие планки в магазине. Установить их можно самостоятельно.

Как избежать скрипа в будущем

  • Периодически проверяйте крепления и смазывайте их.
  • Следите за состоянием пола под кроватью, избегайте перепадов высоты.
  • Не перегружайте кровать — это может привести к деформации ламелей и каркаса.

Итог

Скрип деревянной кровати не требует немедленной замены мебели. В большинстве случаев проблему можно решить самостоятельно, приложив немного усилий. Если потребуется, можно разобрать и заново собрать каркас, сделав его более устойчивым.

Уточнения

Крова́ть  — предмет мебели, предназначенный для отдыха и сна в положении лёжа. В жилых помещениях обычно располагается в спальне.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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