Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки

2:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Уличные краны в частных домах — вещь незаменимая летом, но зимой они могут стать источником проблем. Замерзшая вода приводит к разрыву труб и поломке системы водоснабжения. Чтобы этого избежать, важно правильно подготовить уличный кран к холодам.

Фото: freepik Кран

Что делать перед наступлением зимы

Слейте воду из системы

Полностью перекройте подачу воды на улицу (из дома, скважины или колодца).

Откройте уличный кран, чтобы слить остатки воды. Это предотвратит замерзание внутри труб.

Снимите съёмные детали

Открутите вентиль и другие съёмные элементы крана.

Храните их в тепле (в гараже или сарае) до весны.

Утеплите кран и трубы

Укройте кран материалами с теплоизоляцией: старыми одеялами, геотекстилем, пенопластом.

Специальные утепляющие крышки для уличных кранов (из полиуретана или плотной ткани) отлично справляются с задачей при умеренных морозах.

Защитите колодец или люк: если трубы проходят под землёй, накройте колодец плотным теплоизоляционным материалом.

Дополнительные меры на этапе монтажа

Утепление труб

При установке системы водоснабжения сразу используйте утеплители для труб и краны с защитой от замерзания.

Греющие кабели

Это надёжный, но более затратный способ, чтобы предотвратить замерзание даже в сильные морозы. Кабели прокладываются вдоль труб и обеспечивают стабильное тепло.

Альтернативные способы защиты

Капающий кран

Оставьте кран слегка приоткрытым, чтобы вода медленно капала. Постоянное движение воды предотвращает замерзание.

Минусы: неэкономно и может привести к образованию ледяной "пирамиды" на месте капель.

Простой и проверенный способ

Если нет возможности использовать утеплённые трубы или греющие кабели, главное — осушить систему и укрыть кран. Этот метод не требует значительных вложений, но надёжно защищает трубы от поломок.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сохраните уличный кран и трубы в рабочем состоянии до весны.

Уточнения

Водоснабже́ние — подача поверхностных или подземных вод потребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.



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