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Как предотвратить замерзание труб и крана в частном доме: лёгкие способы избежать поломки

2:16
Недвижимость

Уличные краны в частных домах — вещь незаменимая летом, но зимой они могут стать источником проблем. Замерзшая вода приводит к разрыву труб и поломке системы водоснабжения. Чтобы этого избежать, важно правильно подготовить уличный кран к холодам.

Кран
Фото: freepik
Кран

Что делать перед наступлением зимы

Слейте воду из системы

  • Полностью перекройте подачу воды на улицу (из дома, скважины или колодца).
  • Откройте уличный кран, чтобы слить остатки воды. Это предотвратит замерзание внутри труб.

Снимите съёмные детали

  • Открутите вентиль и другие съёмные элементы крана.
  • Храните их в тепле (в гараже или сарае) до весны.

Утеплите кран и трубы

  • Укройте кран материалами с теплоизоляцией: старыми одеялами, геотекстилем, пенопластом.
  • Специальные утепляющие крышки для уличных кранов (из полиуретана или плотной ткани) отлично справляются с задачей при умеренных морозах.
  • Защитите колодец или люк: если трубы проходят под землёй, накройте колодец плотным теплоизоляционным материалом.

Дополнительные меры на этапе монтажа

Утепление труб

  • При установке системы водоснабжения сразу используйте утеплители для труб и краны с защитой от замерзания.

Греющие кабели

  • Это надёжный, но более затратный способ, чтобы предотвратить замерзание даже в сильные морозы. Кабели прокладываются вдоль труб и обеспечивают стабильное тепло.

Альтернативные способы защиты

Капающий кран

  • Оставьте кран слегка приоткрытым, чтобы вода медленно капала. Постоянное движение воды предотвращает замерзание.

Минусы: неэкономно и может привести к образованию ледяной "пирамиды" на месте капель.

Простой и проверенный способ

Если нет возможности использовать утеплённые трубы или греющие кабели, главное — осушить систему и укрыть кран. Этот метод не требует значительных вложений, но надёжно защищает трубы от поломок.

Соблюдая эти простые рекомендации, вы сохраните уличный кран и трубы в рабочем состоянии до весны.

Уточнения

Водоснабже́ние — подача поверхностных или подземных вод потребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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