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Подвесной или напольный унитаз: в чём разница и как выбрать

2:52
Недвижимость

Подвесные унитазы становятся всё популярнее благодаря своей эстетичности, компактности и удобству ухода за ванной комнатой. Однако выбор модели требует учёта множества нюансов, чтобы сантехника прослужила долго и отвечала вашим потребностям. Разберём основные критерии выбора.

Унитаз
Фото: freepik by pvproductions
Унитаз

Материал

Главный критерий — материал чаши.

  • Санфарфор: менее пористый, влагостойкий, долговечный (до 50 лет), лёгок в уходе.
  • Санфаянс: дешевле, но впитывает влагу и менее устойчив к повреждениям.
    Оптимальный выбор — санфарфор, особенно для долгосрочного использования.

Способ крепления

Подвесные унитазы монтируются:

  • К стене: подходит для несущих стен.
  • На напольном каркасе: идеальный вариант для гипсокартонных перегородок или других ненесущих конструкций.

Важно проверить, какой вес выдерживает система (обычно до 200-400 кг).

Размеры и форма

Размеры варьируются:

  • Длина — от 45 до 60 см.
  • Ширина стандартная — 34-36 см.

Для компактных помещений выбирайте модели меньшей длины.

Формы чаши

  • Овальная: удобна и экономит место.
  • Круглая: аккуратная, современная.
  • Квадратная или прямоугольная: для нестандартных интерьеров.

Тип чаши

Выбирайте конструкцию, исходя из удобства ухода и предотвращения разбрызгивания:

  • Тарельчатая: минимизирует всплески, но сложнее в уходе.
  • Воронкообразная: обеспечивает качественный слив.
  • Козырьковая: имеет уклон для лучшего смыва.
  • "Антивсплеск": предотвращает разбрызгивание.

Рекомендуются безободковые модели, так как они гигиеничнее и проще в уборке.

Кнопка слива

Единственный видимый элемент инсталляции — кнопка. Она может быть:

  • Механической: доступная по цене.
  • Пневматической: с плавным нажатием.
  • Электронной: современное решение, часто с функцией экономии воды.

Обратите внимание на наличие режима экономного слива.

Сиденье

Сиденье подбирается сразу:

  • Материал — гладкий прочный пластик.
  • Функция плавного опускания крышки ("микролифт").
  • Избегайте мягких сидений — они сложны в уходе и менее гигиеничны.

Дизайн

  • Белый цвет — классика, но доступны и чёрные, бежевые, цветные модели. Выбор зависит от дизайна вашей ванной комнаты.

Итог

При выборе подвесного унитаза важно учесть материал, способ крепления, форму и размеры чаши, тип слива и сиденья. Такой подход обеспечит комфортное использование и лёгкий уход.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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