Подвесной или напольный унитаз: в чём разница и как выбрать

2:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Подвесные унитазы становятся всё популярнее благодаря своей эстетичности, компактности и удобству ухода за ванной комнатой. Однако выбор модели требует учёта множества нюансов, чтобы сантехника прослужила долго и отвечала вашим потребностям. Разберём основные критерии выбора.

Фото: freepik by pvproductions Унитаз

Материал

Главный критерий — материал чаши.

Санфарфор: менее пористый, влагостойкий, долговечный (до 50 лет), лёгок в уходе.

менее пористый, влагостойкий, долговечный (до 50 лет), лёгок в уходе. Санфаянс: дешевле, но впитывает влагу и менее устойчив к повреждениям.

Оптимальный выбор — санфарфор, особенно для долгосрочного использования.

Способ крепления

Подвесные унитазы монтируются:

К стене : подходит для несущих стен.

: подходит для несущих стен. На напольном каркасе: идеальный вариант для гипсокартонных перегородок или других ненесущих конструкций.

Важно проверить, какой вес выдерживает система (обычно до 200-400 кг).

Размеры и форма

Размеры варьируются:

Длина — от 45 до 60 см.

— от 45 до 60 см. Ширина стандартная — 34-36 см.

Для компактных помещений выбирайте модели меньшей длины.

Формы чаши

Овальная: удобна и экономит место.

удобна и экономит место. Круглая: аккуратная, современная.

аккуратная, современная. Квадратная или прямоугольная: для нестандартных интерьеров.

Тип чаши

Выбирайте конструкцию, исходя из удобства ухода и предотвращения разбрызгивания:

Тарельчатая: минимизирует всплески, но сложнее в уходе.

минимизирует всплески, но сложнее в уходе. Воронкообразная: обеспечивает качественный слив.

обеспечивает качественный слив. Козырьковая: имеет уклон для лучшего смыва.

имеет уклон для лучшего смыва. "Антивсплеск": предотвращает разбрызгивание.

Рекомендуются безободковые модели, так как они гигиеничнее и проще в уборке.

Кнопка слива

Единственный видимый элемент инсталляции — кнопка. Она может быть:

Механической: доступная по цене.

доступная по цене. Пневматической: с плавным нажатием.

с плавным нажатием. Электронной: современное решение, часто с функцией экономии воды.

Обратите внимание на наличие режима экономного слива.

Сиденье

Сиденье подбирается сразу:

Материал — гладкий прочный пластик.

Функция плавного опускания крышки ("микролифт").

Избегайте мягких сидений — они сложны в уходе и менее гигиеничны.

Дизайн

Белый цвет — классика, но доступны и чёрные, бежевые, цветные модели. Выбор зависит от дизайна вашей ванной комнаты.

Итог

При выборе подвесного унитаза важно учесть материал, способ крепления, форму и размеры чаши, тип слива и сиденья. Такой подход обеспечит комфортное использование и лёгкий уход.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.



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