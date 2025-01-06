Подвесной или напольный унитаз: в чём разница и как выбрать

Подвесные унитазы становятся всё популярнее благодаря своей эстетичности, компактности и удобству ухода за ванной комнатой. Однако выбор модели требует учёта множества нюансов, чтобы сантехника прослужила долго и отвечала вашим потребностям. Разберём основные критерии выбора.
Главный критерий — материал чаши.
Подвесные унитазы монтируются:
Важно проверить, какой вес выдерживает система (обычно до 200-400 кг).
Размеры варьируются:
Для компактных помещений выбирайте модели меньшей длины.
Выбирайте конструкцию, исходя из удобства ухода и предотвращения разбрызгивания:
Рекомендуются безободковые модели, так как они гигиеничнее и проще в уборке.
Единственный видимый элемент инсталляции — кнопка. Она может быть:
Обратите внимание на наличие режима экономного слива.
Сиденье подбирается сразу:
При выборе подвесного унитаза важно учесть материал, способ крепления, форму и размеры чаши, тип слива и сиденья. Такой подход обеспечит комфортное использование и лёгкий уход.
Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва.
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