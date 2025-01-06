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Почему подушки становятся жёлтыми: что вызывает пятна и как их удалить

1:51
Недвижимость

Обнаружить жёлтые пятна на подушке под наволочкой — неприятно. Откуда они берутся? Причин может быть несколько, и многие из них связаны с естественными процессами.

Расстеленная постель
Фото: flickr.com by Лиз Лоули, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Расстеленная постель

Возможные причины появления пятен

  • Потоотделение во сне: даже если кажется, что вы не потеете, подушка неизбежно впитывает влагу.
  • Косметика и средства ухода: нанесённые перед сном кремы, масла и лосьоны оседают на ткани, оставляя следы.
  • Мокрые волосы: если ложиться спать с влажной головой, влага проникает в подушку, провоцируя появление пятен.
  • Жир и масла с кожи и волос: они впитываются в подушку, особенно если вы не приняли душ перед сном.
  • Слюна: во время сна некоторые люди испытывают повышенное слюноотделение, что также оставляет пятна.

Жёлтые пятна не только портят внешний вид подушки, но и могут быть небезопасны. В наполнителе подушки скапливаются пылевые клещи и их отходы, что способно вызывать аллергии.

Как справиться с проблемой

  • Используйте защитные чехлы: они препятствуют впитыванию влаги и легко стираются.
  • Стирайте подушки раз в три месяца: перед стиркой ознакомьтесь с ярлыком. Для удаления пятен подойдут растворы уксуса, перекиси водорода или специальные отбеливатели.
  • Соблюдайте гигиену: ложитесь спать с чистыми и сухими волосами, удаляйте макияж.
  • Контролируйте влажность: избыточная влага в комнате способствует появлению пятен. Рассмотрите покупку осушителя воздуха.

Если пятна уже появились, попробуйте постирать подушку или отдайте её в химчистку. Но даже при бережном уходе менять подушки нужно каждые 3–5 лет.

Уточнения

Поду́шка - постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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