Как избавиться от пауков в доме: секретные запахи для защиты дома

Пауки полезны в борьбе с насекомыми, но их присутствие в доме вызывает дискомфорт у многих людей. Гуманным и эффективным способом избавления от пауков являются запахи, которые они чувствуют волосками на лапках. Если паук столкнётся с неприятным для него запахом, он покинет дом или не захочет в него заходить.
Фото: Wikimedia Commons by Ciar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Домашний паук
Какие запахи отпугивают пауков
Столовый уксус
Разведите уксус с водой в соотношении 1:1 и распылите смесь: на пороге, по плинтусам, вдоль подоконников, в углах комнат. Уксус быстро выветривается, поэтому процедуру придётся повторять часто.
Рецепт: добавьте 25 капель масла в пульверизатор с водой и опрыскайте места возможного проникновения пауков
Горшки с мятой на подоконниках также помогут отпугнуть пауков и других насекомых.
Конский каштан
Пауки не переносят запах плодов каштана. Разложите каштаны: на подоконниках, у порога, в углах комнат.
Кедровое дерево
Небольшие бруски кедра можно разместить в углах и на полках. Кедр долго сохраняет аромат и эффективно отпугивает пауков.
Кайенский и чёрный перец
Эти специи отпугивают пауков своим запахом и вкусом. Рассыпьте немного перца в местах, где была замечена паутина.
Дополнительные советы
Если пауки уже завелись, это может указывать на наличие других насекомых, служащих для них пищей.
Регулярная уборка и устранение сквозняков помогут предотвратить появление пауков.
Эфирные масла, хотя и эффективны, могут вызывать аллергию и головную боль, поэтому используйте их умеренно.
Вывод
Отпугивание пауков с помощью запахов — гуманное и простое решение. Выберите подходящий метод (аромамасла, уксус, каштаны или кедр), чтобы избавиться от нежелательных гостей и сохранить дом чистым и комфортным.
Уточнения
Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд).