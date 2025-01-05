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Как избавиться от пауков в доме: секретные запахи для защиты дома

2:11
Недвижимость

Пауки полезны в борьбе с насекомыми, но их присутствие в доме вызывает дискомфорт у многих людей. Гуманным и эффективным способом избавления от пауков являются запахи, которые они чувствуют волосками на лапках. Если паук столкнётся с неприятным для него запахом, он покинет дом или не захочет в него заходить.

Домашний паук
Фото: Wikimedia Commons by Ciar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Домашний паук

Какие запахи отпугивают пауков

Столовый уксус

  • Разведите уксус с водой в соотношении 1:1 и распылите смесь: на пороге, по плинтусам, вдоль подоконников, в углах комнат. Уксус быстро выветривается, поэтому процедуру придётся повторять часто.

Эфирные масла

  • Пауков отпугивают масла: мяты перечной, лаванды, эвкалипта, чайного дерева, гвоздики.

Рецепт: добавьте 25 капель масла в пульверизатор с водой и опрыскайте места возможного проникновения пауков

  • Горшки с мятой на подоконниках также помогут отпугнуть пауков и других насекомых.

Конский каштан

  • Пауки не переносят запах плодов каштана. Разложите каштаны: на подоконниках, у порога, в углах комнат.

Кедровое дерево

  • Небольшие бруски кедра можно разместить в углах и на полках. Кедр долго сохраняет аромат и эффективно отпугивает пауков.

Кайенский и чёрный перец

  • Эти специи отпугивают пауков своим запахом и вкусом. Рассыпьте немного перца в местах, где была замечена паутина.

Дополнительные советы

  • Если пауки уже завелись, это может указывать на наличие других насекомых, служащих для них пищей.
  • Регулярная уборка и устранение сквозняков помогут предотвратить появление пауков.
  • Эфирные масла, хотя и эффективны, могут вызывать аллергию и головную боль, поэтому используйте их умеренно.

Вывод

Отпугивание пауков с помощью запахов — гуманное и простое решение. Выберите подходящий метод (аромамасла, уксус, каштаны или кедр), чтобы избавиться от нежелательных гостей и сохранить дом чистым и комфортным.

Уточнения

Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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