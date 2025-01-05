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Низкое давление воды: причины и решения

2:56
Недвижимость

Слабый напор воды может стать причиной неудобств — не включается газовая колонка, плохо работает стиральная машина, наполнение бака занимает слишком много времени. Разберём, что может вызывать снижение давления воды и как это исправить.

Кухонная мойка
Фото: mos.ru by Anastasia Solntseva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кухонная мойка

Основные причины слабого напора воды

Проблемы с сантехникой

  • Засорённый аэратор на смесителе. Это частая причина слабого напора из-за накопившихся отложений в воде.
  • Гибкие трубы могут быть перекручены или пережаты.
  • Протечки в системе водоснабжения. Если напор слабый не только у вас, но и у соседей, возможно, проблема в общей системе.

Технические проблемы в водопроводной системе

  • Неполностью открытые запорные краны на трубах.
  • Износ или повреждение труб.
  • Перебои в подаче воды со стороны водоснабжающей компании.

Недостаточное давление в системе

  • Проблема может быть связана с низким избыточным давлением в центральной системе.
  • Повышенный водоразбор в частном секторе, например, летом при поливе.

Что можно предпринять

Локальные решения

  • Очистка аэратора: снимите и промойте аэратор на смесителе. Если засор сильный, замените устройство.
  • Проверка гибких труб: убедитесь, что гибкие трубы под раковиной или мойкой не перекручены. При необходимости замените их.
  • Очистка смесителя: разберите и промойте корпус смесителя, чтобы удалить мусор и отложения.

Глобальные решения

  • Установка дожимного насоса: компактные насосы для повышения давления можно установить под раковиной, перед газовой колонкой или стиральной машиной. Для всего дома подойдёт мощный проточный насос, который автоматически включается при использовании воды
  • Гидроаккумулятор: работает в паре с насосом, обеспечивая стабильное давление воды благодаря ёмкости с водой и воздухом. Это решение позволяет реже включать насос и экономить электроэнергию.
  • Установка накопительной ёмкости: если вода поступает с перебоями, накопительный бак на 500 литров и более может стать источником стабильного водоснабжения. Однако в квартире найти место для такой ёмкости будет сложно.

Решения для частного сектора

  • Для частных домов можно пробурить скважину или выкопать колодец для независимого водоснабжения.

Заключение

Причина слабого напора воды может скрываться как в состоянии вашей сантехники, так и в работе централизованной системы. Прежде чем решать проблему глобально, проверьте локальные источники: состояние смесителя, труб и запорных кранов.

Если простые методы не помогли, стоит рассмотреть установку насоса, гидроаккумулятора или накопительного бака.

Уточнения

Сантехника (сокр. от санитарная техника) — термин для обозначения ряда технических средств, относящихся к водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, вентиляции и т. д. жилых, общественных, промышленных зданий, в населённых пунктах и промышленных предприятиях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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