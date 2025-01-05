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Организация пространства для новорождённого в маленькой квартире

2:57
Недвижимость

Подготовка квартиры к появлению малыша требует внимания к деталям, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для нового члена семьи. Вот ключевые шаги, которые помогут сделать ваш дом уютным и удобным для малыша.

младенец
Фото: ru.freepik.com by freepic.diller
младенец

Избавьтесь от сквозняков

  • Проверьте окна и двери на герметичность, замените уплотнители или вызовите мастера для регулировки.
  • Обработайте углы антигрибковыми средствами, если заметили плесень.
  • Улучшите звукоизоляцию: замените двери на массивные модели с уплотнителем и порогом. Это создаст тихую обстановку для сна малыша и облегчит жизнь родителям.

Подготовьте место для сна

Расположение

  • Кроватка может стоять рядом с кроватью родителей или быть придвинута без ограждения для совместного сна.

Основные правила

  • Не ставьте кроватку рядом с окном, батареей или под полками.
  • Используйте жёсткий матрас с наматрасником и постельное бельё из натуральных материалов.
  • Обеспечьте мягкое освещение с помощью бра или небольших светильников.
  • Повесьте моющиеся жалюзи или светонепроницаемые рулонные шторы для затемнения комнаты.

Организация пространства в однокомнатной квартире

  • Используйте компактную люльку или организуйте совместный сон.
  • Разделите комнату на зоны: спальную и игровую.
  • Замените громоздкую мебель более компактными вариантами, чтобы освободить место.
  • Игровую зону можно расположить на кухне, положив развивающий коврик и небольшой ящик с игрушками.

Продумайте хранение вещей

  • Детская одежда и подгузники: Используйте комод с выдвижными ящиками или модель с пеленальной столешницей.
  • Предметы гигиены: Мягкие корзины, подвесные органайзеры или пластиковые контейнеры помогут поддерживать порядок.
  • Коляска: Храните её в закрытой прихожей или оборудуйте место в квартире для удобного размещения.
  • Игрушки в ванной: Подвесные сетки или специальные контейнеры помогут организовать хранение.

Сделайте генеральную уборку

  • Уберите пылесборники: ковры с длинным ворсом, мягкие игрушки, старые подушки, плотные шторы.
  • Используйте гипоаллергенные средства для уборки без резких запахов.
    Обеспечьте оптимальный уровень влажности (40-60%) с помощью увлажнителя или мойки воздуха.
  • Контролируйте температуру воздуха: 22-23°C днём, 18-20°C ночью. Для этого используйте комнатный термометр.

Заключение

Подготовка квартиры к появлению малыша — это не только забота о безопасности, но и создание пространства, которое будет удобным для всех членов семьи. Придерживаясь этих рекомендаций, вы сделаете дом уютным и готовым к новому этапу вашей жизни.

Уточнения

Новорождённый ребёнок — ребёнок с момента рождения и до 28-го дня своей жизни.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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