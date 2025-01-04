Комфорт и безопасность: как выбрать и обустроить квартиру для пожилого человека

2:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Обеспечить комфорт и безопасность пожилого родственника — важная задача при выборе и обустройстве жилья. В статье мы рассмотрим ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание при покупке квартиры и ее обустройстве.

Фото: flickr.com by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожилой мужчина с чашкой чая разговаривает по телефону

Выбор дома

Расположение: Идеально, если квартира находится рядом с домом родственников, чтобы обеспечить поддержку или совместное времяпрепровождение.

Тип жилья: Малоэтажные жилые комплексы — хороший выбор для тех, кто ищет тишину и комфорт. Однако важно учитывать близость к медицинским учреждениям.

Малоэтажные жилые комплексы — хороший выбор для тех, кто ищет тишину и комфорт. Однако важно учитывать близость к медицинским учреждениям. Инфраструктура: Узнайте о наличии поликлиник, больниц и служб экстренной помощи поблизости.

Узнайте о наличии поликлиник, больниц и служб экстренной помощи поблизости. Доступность: Убедитесь, что дом оборудован пандусами, лифтами и удобными входами для маломобильных жильцов.

Для экономии времени и средств можно рассмотреть вторичное жилье в обжитых районах или новостройки с готовой отделкой.

Планировка квартиры

Размер: Для пожилых людей подойдут однокомнатные квартиры или студии — они проще в уборке и экономичнее в содержании.

Для пожилых людей подойдут однокомнатные квартиры или студии — они проще в уборке и экономичнее в содержании. Дополнительная комната: Если часто приезжают внуки или требуется место для сиделки, подойдет жилье с двумя комнатами.

Если часто приезжают внуки или требуется место для сиделки, подойдет жилье с двумя комнатами. Санузел: Просторный санузел минимизирует риск травм. Убедитесь, что в ванной есть место для поручней.

Просторный санузел минимизирует риск травм. Убедитесь, что в ванной есть место для поручней. Балкон: Отличный способ обеспечить доступ к свежему воздуху и возможность заниматься садоводством.

Советы по ремонту

Напольные покрытия

Выбирайте нескользкие покрытия.

Устраните перепады высоты и закрепите коврики.

Санузел

Предпочтительна душевая кабина без поддона.

Установите поручни и противоскользящие коврики.

Мебель и техника

Выбирайте мебель с мягкими углами.

Шкафы не должны быть слишком высокими.

Используйте газовые плиты с защитой от утечки и утюги с автоотключением.

Освещение и эргономика

Установите светильники с удобным управлением рядом с кроватью.

Планируйте высоту выключателей, розеток и ширину дверных проемов.

Мягкая мебель

Кресла и кровати должны быть удобной высоты, чтобы пожилому человеку было легче вставать.

Окна и шкафы

Окна должны легко открываться, а ящики и дверцы комодов — быть простыми в использовании.

Заключение

Подготовка квартиры для пожилого человека требует внимания к множеству деталей. Правильно обустроенное жилье обеспечит комфорт и безопасность, что особенно важно в старшем возрасте.

Для выбора подходящего варианта обратитесь к профессионалам, которые учтут все нюансы и помогут создать уютный и безопасный дом.

Уточнения

Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения.



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