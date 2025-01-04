Микротренды: Скандинавия прощается с белыми интерьерами

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Скандинавский стиль, который многие знают по минимализму и белоснежным стенам, больше не остается неизменным. Новые тенденции диктуют отход от стерильных белых оттенков к более ярким и насыщенным цветам. Но почему именно сейчас произошел этот сдвиг, и как он связан с историей и психологией цветов?

Фото: freepik by pvproductions Интерьер

Свет, которого всегда не хватает

Северные страны всегда стремились использовать максимум естественного света, что обуславливало популярность светлых тонов. В Стокгольме, например, всего 1800 солнечных часов в год — почти на треть меньше, чем в южных городах мира.

"Простота и свет — ключевые принципы скандинавского дизайна", — объясняет креативный директор NCS Colour Academy Карл Йохан Бертилссон.

Однако в последние годы светлые оттенки уступают место ярким цветам.

Почему яркие цвета возвращаются

Цветовые тренды имеют цикличность. Австралийский психолог Леонхард Оберашер утверждает, что каждые 10-15 лет возникает новая волна интереса к насыщенным тонам. Сейчас скандинавы проходят эту фазу: синие, зеленые, оранжевые и розовые оттенки становятся фаворитами.

Тренды и социальные изменения

Урбанизация и стрес с: Люди стремятся компенсировать недостаток природы через цвета, вдохновленные лесами и полями.

с: Люди стремятся компенсировать недостаток природы через цвета, вдохновленные лесами и полями. Экологичность: Растущий интерес к природным оттенкам перекликается с трендом на устойчивое потребление.

Растущий интерес к природным оттенкам перекликается с трендом на устойчивое потребление. Быстрота изменений: Благодаря цифровым технологиям новые тенденции распространяются моментально, что ускоряет их адаптацию.

Как цвета вписываются в современные дома

Смелые интерьеры: Дизайнер из Швеции Дэниэл Хекшер считает, что люди избегают ярких решений из страха ошибиться. Он добавляет, что:

"Жизнь полна красок, и дизайн должен это отражать".

Сдержанная палитра: Даже используя яркие цвета, скандинавы предпочитают приглушенные оттенки, как "зеленый Джоанны", популяризированный блогером Джоанной Брэдфорд.

Исторический взгляд на цвет

Скандинавские дома никогда не были исключительно белыми. В разные эпохи использовали яркие узоры, пастельные тона и землистые цвета. Текущая мода на насыщенные оттенки — очередной виток в истории.

Что дальше

По прогнозам, скандинавские интерьеры будут двигаться в сторону более теплых и насыщенных цветов, прежде чем снова вернуться к нейтральным. Как отмечает Бертилссон:

"Цветовые тенденции — это всегда ответ на прошлое и текущую реальость".

Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.



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