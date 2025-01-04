Скандинавский стиль, который многие знают по минимализму и белоснежным стенам, больше не остается неизменным. Новые тенденции диктуют отход от стерильных белых оттенков к более ярким и насыщенным цветам. Но почему именно сейчас произошел этот сдвиг, и как он связан с историей и психологией цветов?
Северные страны всегда стремились использовать максимум естественного света, что обуславливало популярность светлых тонов. В Стокгольме, например, всего 1800 солнечных часов в год — почти на треть меньше, чем в южных городах мира.
"Простота и свет — ключевые принципы скандинавского дизайна", — объясняет креативный директор NCS Colour Academy Карл Йохан Бертилссон.
Однако в последние годы светлые оттенки уступают место ярким цветам.
Цветовые тренды имеют цикличность. Австралийский психолог Леонхард Оберашер утверждает, что каждые 10-15 лет возникает новая волна интереса к насыщенным тонам. Сейчас скандинавы проходят эту фазу: синие, зеленые, оранжевые и розовые оттенки становятся фаворитами.
"Жизнь полна красок, и дизайн должен это отражать".
Скандинавские дома никогда не были исключительно белыми. В разные эпохи использовали яркие узоры, пастельные тона и землистые цвета. Текущая мода на насыщенные оттенки — очередной виток в истории.
По прогнозам, скандинавские интерьеры будут двигаться в сторону более теплых и насыщенных цветов, прежде чем снова вернуться к нейтральным. Как отмечает Бертилссон:
"Цветовые тенденции — это всегда ответ на прошлое и текущую реальость".
Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.