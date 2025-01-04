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Где найти место для встроенного шкафа: оригинальные решения

3:07
Недвижимость

Встроенный шкаф — это не просто мебель, а полноценный инструмент для оптимизации пространства. Он помогает использовать каждый уголок квартиры, спрятать неудобные элементы планировки и даже преобразить интерьер. Рассмотрим самые интересные варианты размещения встроенных шкафов и их преимущества.

Шкаф
Фото: freepik by pvproductions
Шкаф

Где разместить встроенный шкаф

Вдоль длинной стены

  • Если площадь позволяет, шкаф вдоль всей стены от пола до потолка станет отличным выбором. Он «растворится» в интерьере, визуально удлиняя комнату. А если вы займете только часть стены, шкаф может выполнять зонирующую функцию.

Вдоль торцевой стены

  • Коридоры или короткие стены вытянутых помещений идеально подходят для встроенных шкафов. Они гармонично выравнивают пропорции и становятся частью интерьера.

В нише

  • Готовая ниша — идеальное место для встроенного шкафа. Если ниши нет, её можно создать самостоятельно, например, с помощью гипсокартонных перегородок.

В углу

  • Угловые шкафы помогают эффективно использовать неудобные пространства. Они особенно уместны в свободных планировках, где их можно использовать как перегородку.

Оригинальные решения для разных зон

Вокруг дивана

  • Пара узких шкафов по бокам от дивана создаст ощущение высоты комнаты. А с помощью контрастной отделки можно добавить акцент в интерьер.

Между окнами

  • Если в комнате два окна, шкаф-колонну можно встроить в пространство между ними. Это решение не только добавит места для хранения, но и станет стильным элементом интерьера.

Вокруг кровати

  • В спальне шкафы можно встроить по бокам кровати. Это позволит эффективно использовать небольшие пространства, а подсветка добавит уюта.

Вокруг окна или двери

  • Такие шкафы гармонично обрамляют проемы, не загромождая пространство. Их можно дополнить полками или создать ансамбль с другими элементами интерьера.

Необычные варианты

  • Под лестницей: отличное место для хранения в частных домах.
  • На кухне: рабочая зона, спрятанная за дверцы, делает кухню более эстетичной.
  • Шкаф-офис: встроенное рабочее место между секциями шкафа.
  • Шкаф-кровать: практичное решение для малогабаритных квартир.
  • Шкаф-стена: такая конструкция заменяет перегородки, экономя место и создавая стильный вид.

Советы по проектированию встроенного шкафа

  • Используйте готовые ниши или создавайте их во время ремонта.
  • Выбирайте материалы и фурнитуру высокого качества для долговечности.
  • Подумайте о подсветке, чтобы сделать шкаф не только функциональным, но и визуально привлекательным.
  • Размещайте встроенную мебель подальше от источников тепла, чтобы избежать деформации материалов.

Встроенный шкаф способен решить множество задач, если грамотно подойти к его проектированию и размещению.

Уточнения

Шкаф — мебельное изделие (преимущественно с дверками или с ящиками) для хранения предметов различного функционального назначения.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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