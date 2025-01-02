Как восстановить ворс на ковре? Эффективные методы

Чтобы ваш ковер выглядел как новый, вам нужно будет посыпать поверхность поваренной солью или пищевой содой. Оставьте изделие на пару часов, а затем пропылесосьте ковер.
Такой способ восстановит пушистость ворса, а также поможет очистить и продезинфицировать поверхность. Вы также можете попробовать сначала смыть остатки соли или пищевой соды с помощью щетки, а затем пропылесосить ковер.
Еще одним эффективным способом восстановления ворса является смесь перекиси, жидкого мыла и соды. Смешайте все ингредиенты в одинаковом соотношении и добавьте воды до литра.
Пропылесосьте ковровое покрытие, а затем нанесите раствор на поверхность с помощью пульверизатора. Дождитесь высыхания жидкости, а затем пройдитесь по ковру жесткой щеткой, расчесывая ворс вверх. Это также поможет вам восстановить ковер до его первоначального вида.
Вам понадобится обычный фен. Направьте струю горячего воздуха на участок в течение 4-5 секунд и тщательно расчешите ворс жесткой щеткой. Перед использованием фена рекомендуем слегка увлажнить ворсинки.
Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.
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