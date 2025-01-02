Как восстановить ворс на ковре? Эффективные методы

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как восстановить ворс на ковре

Чтобы ваш ковер выглядел как новый, вам нужно будет посыпать поверхность поваренной солью или пищевой содой. Оставьте изделие на пару часов, а затем пропылесосьте ковер.

Фото: www.flickr.com by Николас Бабаян, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ковры

Такой способ восстановит пушистость ворса, а также поможет очистить и продезинфицировать поверхность. Вы также можете попробовать сначала смыть остатки соли или пищевой соды с помощью щетки, а затем пропылесосить ковер.

Еще одним эффективным способом восстановления ворса является смесь перекиси, жидкого мыла и соды. Смешайте все ингредиенты в одинаковом соотношении и добавьте воды до литра.

Пропылесосьте ковровое покрытие, а затем нанесите раствор на поверхность с помощью пульверизатора. Дождитесь высыхания жидкости, а затем пройдитесь по ковру жесткой щеткой, расчесывая ворс вверх. Это также поможет вам восстановить ковер до его первоначального вида.

Как размягчить ворс ковра

Вам понадобится обычный фен. Направьте струю горячего воздуха на участок в течение 4-5 секунд и тщательно расчешите ворс жесткой щеткой. Перед использованием фена рекомендуем слегка увлажнить ворсинки.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.





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