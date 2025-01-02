Искусственные растения в интерьере. Правильное дизайнерское решение или безвкусица?

Современные искусственные цветы изготавливаются из безопасных материалов. Например, пищевой силикон, пластик. Такое украшение дома не может изменить микроклимат помещения. Кроме того, пластиковые цветы не выделяют в воздух вредных веществ.
Визуально они ничем не отличаются от живых. Такие цветы не только украсят интерьер, но и внесут в пространство положительную энергетику, будут радовать и поднимать настроение на долгие годы.
Также такие цветы практически не требуют ухода. Иногда нужно просто протереть их от пыли, как и другие аксессуары в доме.
Выбирая искусственные цветы, оцените их внешний вид. Это самый главный фактор, который даст понять, что это некачественный продукт. Искусственные цветы низкого качества часто имеют слишком яркую окраску листвы, а оттенки лепестков также могут быть неестественными. О плохом качестве также будут свидетельствовать грубые крепления ветвей и листьев.
Иску́сственные цветы́ — украшения, используемые для декорирования интерьера, одежды, причёски, выполненные в форме цветов.
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