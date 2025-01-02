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Искусственные растения в интерьере. Правильное дизайнерское решение или безвкусица?

1:12
Недвижимость

Стоит ли добавлять искусственные цветы в домашний интерьер

Современные искусственные цветы изготавливаются из безопасных материалов. Например, пищевой силикон, пластик. Такое украшение дома не может изменить микроклимат помещения. Кроме того, пластиковые цветы не выделяют в воздух вредных веществ. 

Зеркало в интерьере
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Зеркало в интерьере

Визуально они ничем не отличаются от живых. Такие цветы не только украсят интерьер, но и внесут в пространство положительную энергетику, будут радовать и поднимать настроение на долгие годы.

Также такие цветы практически не требуют ухода. Иногда нужно просто протереть их от пыли, как и другие аксессуары в доме.

Как выбрать искусственные цветы для домашнего интерьера

Выбирая искусственные цветы, оцените их внешний вид. Это самый главный фактор, который даст понять, что это некачественный продукт. Искусственные цветы низкого качества часто имеют слишком яркую окраску листвы, а оттенки лепестков также могут быть неестественными. О плохом качестве также будут свидетельствовать грубые крепления ветвей и листьев.

 

Уточнения

Иску́сственные цветы́ — украшения, используемые для декорирования интерьера, одежды, причёски, выполненные в форме цветов.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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