Добавьте жизни в интерьер: правила идеального хаоса

2:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда ремонт завершён, порядок наведен, а интерьер выглядит идеально, может появиться ощущение, что всё равно чего-то не хватает. Иногда именно идеальный порядок и строгий минимализм становятся причиной того, что дом кажется слишком "правильным" и безжизненным. В таких случаях на помощь приходит дизайнерский приём, который условно называют лёгким беспорядком.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Рождественская ёлка рядом с кроватью

Этот подход позволяет добавить в интерьер немного динамики и жизни, создавая ощущение обжитого и по-настоящему уютного пространства. Но чтобы лёгкий беспорядок не превратился в хаос, есть несколько простых правил.

Шаг 1. Книги вместо макулатуры

Начните с литературы. Газеты, рекламные буклеты и журналы следует убрать из поля зрения. Зато художественные книги можно оставить "случайно" на столе, тумбочке или комоде. Главное — не переусердствовать. Один или два тома создадут атмосферу уюта, но горы книг в каждом углу могут выглядеть неряшливо.

Шаг 2. Разбросанный плед и подушки

Пледы и подушки — это лучший способ придать комнате тепло. Положите плед на диван так, чтобы его края свисали с подлокотника или спинки, а часть могла даже касаться пола. Добавьте подушки, расположив их в хаотичном порядке. Это создаёт естественную и уютную композицию, которая выглядит непринуждённо.

Шаг 3. Никакой симметрии

Избегайте строгой расстановки мебели. Не ставьте диваны и кресла в одну линию, а журнальный столик — строго по центру комнаты. Вместо этого добавьте случайные, но обдуманные детали: вазу с цветами, клубок с недовязанным шарфом или спицы. Такие мелочи делают интерьер более живым и тёплым.

Лёгкий беспорядок — это искусство, которое помогает наполнить дом жизнью, оставляя пространство не только стильным, но и уютным.

Уточнения

Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.