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Как выбрать ковер для дома: размер имеет значение

3:00
Недвижимость

Выбор ковра — не только вопрос эстетики, но и практичности. Подходит ли материал для вашей комнаты? Как правильно рассчитать размер? И куда лучше его разместить? Эти нюансы помогут не только гармонично вписать ковер в интерьер, но и сделать помещение уютнее и функциональнее.

Ковер
Фото: freepik by rawpixel-com
Ковер

Основные принципы выбора ковра

  • Назначение ковра: решите, нужен ли он для утепления пола или просто для украшения.
  • Мебель и ковер: определитесь, какая мебель будет находиться на ковре, чтобы правильно рассчитать его размеры.
  • Интенсивность движения: учтите частоту использования пространства (гостиная, спальня или коридор).

Советы по расположению ковра

В гостиной: зонирование пространства

  • Расположите передние ножки мебели (дивана, кресел) на ковре. Это создаст эффект «острова» и объединит мебель.

В небольшой комнате: отступ от стены

  • Если ковер покрывает почти всю площадь комнаты, оставьте 40 см до стены. Это позволяет разместить всю мебель на ковре, не нарушая пропорций интерьера.

Под столом: удобство и стиль

  • Выберите ковер, который шире стола и стульев на 60–80 см. Это предотвратит зацепы за края при выдвижении стульев.

Под круглым столом: гармония формы

  • Для круглого стола ковер должен быть больше столешницы на 60 см по всему диаметру.

Для мебели с толстыми ножками

  • Используйте ковер чуть меньше зоны размещения мебели. Это поможет избежать заметных вмятин от тяжёлых ножек.

Активный орнамент ковра

  • Оставьте зазор 15–20 см между краем ковра и мебелью. Это создаст визуальный баланс и предотвратит конфликт цветов.

В спальне: под кроватью

  • Ковер должен заходить под кровать только задними ножками, оставляя 40–50 см с каждой стороны. Такой подход создаёт уют и позволяет босым ногам касаться мягкого покрытия.

Специфические рекомендации

  • Ковер в тон полу: подходит любой размер, так как ковер будет восприниматься как часть напольного покрытия.
  • Тёплый путь вокруг кровати: большой ковер может охватывать всю кровать и создаёт комфортный обходной маршрут.

Полезные советы

  • Перед покупкой используйте листы бумаги или газеты, чтобы визуализировать размер ковра в комнате.
  • Не размещайте ковры рядом с батареями или на прямом солнце — это ускоряет износ материала.
  • Для вытянутых помещений подойдут ковры нестандартной формы, например, круг или асимметричные модели.

Итог

Ковер — это не просто элемент декора, но и функциональная часть интерьера. Учитывайте его назначение, размеры и особенности размещения, чтобы он стал гармоничным дополнением вашего дома.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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