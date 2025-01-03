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Вся правда о кожаных диванах: мифы, советы и практичные решения

2:53
Недвижимость

Кожаный диван всегда считался символом респектабельности и элитного стиля. Однако многие считают его слишком дорогим, непрактичным или скучным в дизайне. Разберёмся, стоит ли инвестировать в кожаную мебель и какие мифы её окружают.

Диван
Фото: freepik
Диван

Кожаный диван — это элитная мебель

Частично да: натуральная кожа чаще встречается в премиальном сегменте. Однако на рынке представлены и более доступные модели. Цена зависит от качества кожи:

  • Верхний слой шкуры (лицевой спилок) используется для дорогих диванов. Такая кожа мягкая, прочная и долговечная.
  • Сплит (нижний слой) применяется в массовом производстве. Из него делают кожаную обивку с тиснением, что снижает стоимость, но и долговечность.

Совет: выбирайте кожу толщиной от 1 мм. У качественных диванов есть паспорт, где указаны параметры кожи и типы обработки.

Можно ли доверять дешёвым кожаным диванам

Кожаный диван стоимостью 10 000 рублей действительно вызывает сомнения. Но недорогая кожа не всегда означает низкое качество. Цена формируется не только из стоимости обивки, но и из затрат на каркас, наполнение (поролон, пух) и бренд.

Совет: понюхайте диван перед покупкой. Качественная кожа не имеет резкого химического запаха.

А что с долговечностью

Диван из лицевой кожи может прослужить десятилетиями, а из сплита быстрее изнашивается. Правила ухода:

  • Используйте только мягкие средства для очистки.
  • Раз в год обрабатывайте кожу специальной пропиткой для предотвращения пересыхания.
  • Избегайте агрессивных пятновыводителей и щёток.

Летом липнет, зимой холодный — правда

Качество зависит от типа обработки:

  • Анилиновая кожа (натуральная) сохраняет поры открытыми, "дышит" и быстро нагревается.
  • Лакированная кожа покрыта защитным слоем, из-за чего хуже пропускает воздух и может липнуть в жару.

Как выбрать и вписать в интерьер

Кожаный диван — лидер в любой комнате. Чтобы он гармонично смотрелся:

  • Выберите лаконичный фон и дополните интерьер текстильными аксессуарами.
  • Сочетайте с деревянными или металлическими элементами для баланса.

Совет: не покупайте диван в интернет-магазине без проверки. Посидите на нём в шоуруме, чтобы убедиться в удобстве.

Итоги

Кожаный диван — это не просто элемент роскоши. Его можно найти в разных ценовых сегментах, а долговечность зависит от правильного ухода. Если подходить к выбору внимательно, он станет не только украшением интерьера, но и практичным решением на долгие годы.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan - ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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