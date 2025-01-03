Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обнаружена связь между вирусом герпеса и болезнью Альцгеймера
Загородные дома подорожали по всей России: где цены подскочили больше всего?
Особняк, где снимали Один дома продали перед Рождеством: за сколько?
Украинцам начали присылать фейковые повестки в Польше
Удивительные причины появления акне, которые вы могли не заметить
Зеленский заявил, что творит чудеса: после встречи с ним обездвиженный боец пошёл
Зеленский заявил, что его Трамп ждёт больше всех
Алименты и долги: Янис Тимма оставил проблемное наследство
Секрет вкусного завтрака — домашний творожный сыр

Как убрать черные полосы с обуви: 13 эффективных способов для разных материалов

2:46
Недвижимость

Белая или светлая обувь смотрится эффектно, но быстро теряет вид из-за черных полосок, которые возникают на подошве или верхней части. Эти следы — настоящая проблема, но с ней можно справиться. Расскажем, как подготовить обувь к чистке, выбрать подходящее средство и навсегда избавиться от некрасивых отметин.

Обувь
Фото: freepik by fabrikasimf
Обувь

Почему появляются черные полосы

Черные следы на обуви часто появляются из-за контакта с резиновыми или пластиковыми поверхностями. Источником могут быть:

  • Подошвы собственной или чужой обуви.
  • Автомобильные коврики.
  • Удары об твердые поверхности.

Полностью избежать этих следов невозможно, но их можно эффективно очистить.

Подготовка к чистке

Перед началом работы:

  • Очистите обувь от пыли и грязи с помощью влажной ткани или мыльного раствора.
  • Убедитесь, что поверхность сухая.
  • Определите материал обуви, чтобы выбрать безопасный способ очистки.

Правила чистки

Используйте мягкие ткани или ватные диски, чтобы не поцарапать поверхность.
Жёсткие абразивы запрещены для лакированной кожи и глянцевых материалов.
Старайтесь удалять свежие следы сразу после их появления.

Средства для удаления черных полос

Гладкая кожа и матовые материалы

  • Хозяйственное мыло: Намыльте мягкую ткань, потрите пятно, промойте водой.
  • Мицеллярная вода: Подходит для свежих полосок. Нанесите на ватный диск, протрите и промойте поверхность.
  • Сода: Работает как мягкий абразив, используйте только на матовых материалах.
  • Меламиновая губка: Убирает следы с подошвы и гладкой кожи, используйте перчатки.
  • Уксус: Нанесите на губку, аккуратно протрите загрязнение, смойте остатки.
  • Лимонная кислота: Растворите кристаллы в воде, обработайте загрязнение.
  • Отбеливатель: Хлорсодержащие средства эффективны, но протестируйте их на незаметном участке.
  • Димексид: Агрессивное средство, используйте с осторожностью.

Лакированная кожа и заменители

  • Жидкость для снятия лака (без ацетона): Аккуратно удалите полосы ватным диском.

Замша и нубук

  • Паровая обработка: Держите обувь над паром, затем протрите пятна.
  • Стиральный порошок: Взбейте пену, нанесите её на пятно, затем смойте.

Полезные советы

  • Регулярно наносите защитный спрей для предотвращения загрязнений.
  • Очищайте обувь сразу после носки, чтобы грязь не впитывалась.
  • Если следы не исчезают, используйте специальный краситель для обуви.

Уточнения

Обувь — элемент одежды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Авто
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили Аудио 
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Домашние животные
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей Аудио 
Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде
Еда и рецепты
Почему нельзя варить пельмени в кипящей воде Аудио 
Популярное
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении

В Кении упал загадочный обломок, предположительно из космоса. Что это за объект, откуда он взялся и представляет ли он угрозу — читайте в материале.

Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Последние материалы
Сергей Лазарев высказался о ледовом шоу Щелкунчик, куда пришёл с детьми
Последствия позднего ужина: как еда на ночь влияет на организм
Почему пассивный отдых хуже активного восстановления
Неочевидные причины выпадения волос, которые стоит учесть
Япония возвращается на рынок полупроводников в условиях глобальных изменений
Миндальное печенье поможет прийти в себя после праздников — полезный десерт от диетолога Королевой
Мозг и смерть: что происходило в последние секунды жизни пациента
На что стоит обратить внимание, чтобы не пропустить колоректальный рак на ранней стадии
Что делать, если не получается уснуть в самолёте
Не ошибитесь при выборе ванны: главные секреты, о которых вы не знали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.