Как убрать черные полосы с обуви: 13 эффективных способов для разных материалов

2:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Белая или светлая обувь смотрится эффектно, но быстро теряет вид из-за черных полосок, которые возникают на подошве или верхней части. Эти следы — настоящая проблема, но с ней можно справиться. Расскажем, как подготовить обувь к чистке, выбрать подходящее средство и навсегда избавиться от некрасивых отметин.

Фото: freepik by fabrikasimf Обувь

Почему появляются черные полосы

Черные следы на обуви часто появляются из-за контакта с резиновыми или пластиковыми поверхностями. Источником могут быть:

Подошвы собственной или чужой обуви.

Автомобильные коврики.

Удары об твердые поверхности.

Полностью избежать этих следов невозможно, но их можно эффективно очистить.

Подготовка к чистке

Перед началом работы:

Очистите обувь от пыли и грязи с помощью влажной ткани или мыльного раствора.

Убедитесь, что поверхность сухая.

Определите материал обуви, чтобы выбрать безопасный способ очистки.

Правила чистки

Используйте мягкие ткани или ватные диски, чтобы не поцарапать поверхность.

Жёсткие абразивы запрещены для лакированной кожи и глянцевых материалов.

Старайтесь удалять свежие следы сразу после их появления.

Средства для удаления черных полос

Гладкая кожа и матовые материалы

Хозяйственное мыло: Намыльте мягкую ткань, потрите пятно, промойте водой.

Намыльте мягкую ткань, потрите пятно, промойте водой. Мицеллярная вода: Подходит для свежих полосок. Нанесите на ватный диск, протрите и промойте поверхность.

Подходит для свежих полосок. Нанесите на ватный диск, протрите и промойте поверхность. Сода: Работает как мягкий абразив, используйте только на матовых материалах.

Работает как мягкий абразив, используйте только на матовых материалах. Меламиновая губка: Убирает следы с подошвы и гладкой кожи, используйте перчатки.

Убирает следы с подошвы и гладкой кожи, используйте перчатки. Уксус: Нанесите на губку, аккуратно протрите загрязнение, смойте остатки.

Нанесите на губку, аккуратно протрите загрязнение, смойте остатки. Лимонная кислота: Растворите кристаллы в воде, обработайте загрязнение.

Растворите кристаллы в воде, обработайте загрязнение. Отбеливатель: Хлорсодержащие средства эффективны, но протестируйте их на незаметном участке.

Хлорсодержащие средства эффективны, но протестируйте их на незаметном участке. Димексид: Агрессивное средство, используйте с осторожностью.

Лакированная кожа и заменители

Жидкость для снятия лака (без ацетона): Аккуратно удалите полосы ватным диском.

Замша и нубук

Паровая обработка: Держите обувь над паром, затем протрите пятна.

Держите обувь над паром, затем протрите пятна. Стиральный порошок: Взбейте пену, нанесите её на пятно, затем смойте.

Полезные советы

Регулярно наносите защитный спрей для предотвращения загрязнений.

Очищайте обувь сразу после носки, чтобы грязь не впитывалась.

Если следы не исчезают, используйте специальный краситель для обуви.

Уточнения

Обувь — элемент одежды.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.