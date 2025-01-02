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Значки для стирки: инструкция по расшифровке символов

3:58
Недвижимость

Значки на бирках одежды — это важные подсказки о правильном уходе за тканью. Игнорируя их, можно быстро испортить любимую вещь. Расскажем, как расшифровать символы стирки, сушки и глажки, чтобы сохранить одежду в идеальном состоянии.

Стиральная машина
Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стиральная машина

Зачем нужны значки на одежде

Современные ткани часто требуют особого подхода:

  • Некоторые материалы боятся горячей воды.
  • Отбеливатели могут испортить текстуру или цвет.
  • Неправильная сушка приводит к деформации ткани.

Значки на ярлыках содержат рекомендации по уходу, которые соответствуют международным стандартам. Они одинаково трактуются во всех странах, независимо от места производства одежды

Основные группы символов

Стирка

  • Эти значки обычно изображаются в виде таза с водой.
  • Цифры (30, 40, 60, 95) указывают на максимальную температуру воды.
  • Одна полоса под символом означает щадящую стирку.
  • Две полосы — особо деликатную (без отжима или с минимальными оборотами).
  • Рука в тазу указывает на необходимость ручной стирки.
  • Перечёркнутый таз запрещает любую стирку (допускается только химчистка).

Отбеливание

Эти символы имеют вид треугольника:

  • Пустой треугольник — разрешено использовать любые отбеливатели.
  • Треугольник с двумя полосками — только бесхлорные отбеливающие средства.
  • Перечёркнутый треугольник — отбеливание запрещено.

Сушка и отжим

Эти значки изображаются в виде квадрата:

Круг внутри квадрата: сушить в машине можно, точки внутри круга указывают температуру: 1 точка — холодный воздух; 2 точки — тёплый воздух; 3 точки — горячий воздух.

Квадрат с полосами: вертикальные полосы — сушка в подвешенном состоянии.
Горизонтальная полоса — сушка на плоскости; наклонные линии — сушка в тени; перечёркнутый квадрат запрещает машинную и естественную сушку.

Глажка

  • Значок утюга помогает определить температурный режим глажки:
  • Одна точка — минимальный нагрев (подходит для синтетики).
  • Две точки — средний нагрев (для шерсти, шёлка).
  • Три точки — максимальный нагрев (для хлопка, льна).
  • Перечёркнутый утюг запрещает глажку.
  • Перечёркнутый утюг с линиями пара запрещает отпаривание.

Химчистка

Эти значки изображаются в виде круга:

  • Пустой круг разрешает химчистку.
  • Перечёркнутый круг запрещает химическую обработку.

Что делать, если бирка потерялась

Если ярлычка больше нет, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Хлопок и лён (светлые): стирайте при 90°C, максимальный отжим.
  • Цветной хлопок и лён: до 60°C, отжим до 800 оборотов.
  • Шерсть и деликатные ткани: температура воды до 30°C, отжим минимальный.
  • Синтетика: до 40°C, отжим не более 600 оборотов.
  • Шёлк: ручная стирка или специальный режим в машине при 30-40°C.
  • Джинсы: до 40°C, отжим 600-800 оборотов.

Перед стиркой проверьте ткань на линьку, смочив небольшой участок в мыльной воде. Если вода меняет цвет, стирайте вещь отдельно.

Полезные советы

  • Всегда сверяйтесь с символами на ярлыке перед стиркой.
  • Используйте салфетки для улавливания красителей при первой стирке новых вещей.
  • Для натуральных тканей применяйте отпаривание, чтобы быстрее разгладить складки.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете продлить срок службы вашей одежды и сохранить её безупречный вид.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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