Значки для стирки: инструкция по расшифровке символов

3:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Значки на бирках одежды — это важные подсказки о правильном уходе за тканью. Игнорируя их, можно быстро испортить любимую вещь. Расскажем, как расшифровать символы стирки, сушки и глажки, чтобы сохранить одежду в идеальном состоянии.

Фото: PxHere by rawpixel.com, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Стиральная машина

Зачем нужны значки на одежде

Современные ткани часто требуют особого подхода:

Некоторые материалы боятся горячей воды.

Отбеливатели могут испортить текстуру или цвет.

Неправильная сушка приводит к деформации ткани.

Значки на ярлыках содержат рекомендации по уходу, которые соответствуют международным стандартам. Они одинаково трактуются во всех странах, независимо от места производства одежды

Основные группы символов

Стирка

Эти значки обычно изображаются в виде таза с водой.

Цифры (30, 40, 60, 95) указывают на максимальную температуру воды.

Одна полоса под символом означает щадящую стирку.

Две полосы — особо деликатную (без отжима или с минимальными оборотами).

Рука в тазу указывает на необходимость ручной стирки.

Перечёркнутый таз запрещает любую стирку (допускается только химчистка).

Отбеливание

Эти символы имеют вид треугольника:

Пустой треугольник — разрешено использовать любые отбеливатели.

Треугольник с двумя полосками — только бесхлорные отбеливающие средства.

Перечёркнутый треугольник — отбеливание запрещено.

Сушка и отжим

Эти значки изображаются в виде квадрата:

Круг внутри квадрата: сушить в машине можно, точки внутри круга указывают температуру: 1 точка — холодный воздух; 2 точки — тёплый воздух; 3 точки — горячий воздух.

Квадрат с полосами: вертикальные полосы — сушка в подвешенном состоянии.

Горизонтальная полоса — сушка на плоскости; наклонные линии — сушка в тени; перечёркнутый квадрат запрещает машинную и естественную сушку.

Глажка

Значок утюга помогает определить температурный режим глажки:

Одна точка — минимальный нагрев (подходит для синтетики).

Две точки — средний нагрев (для шерсти, шёлка).

Три точки — максимальный нагрев (для хлопка, льна).

Перечёркнутый утюг запрещает глажку.

Перечёркнутый утюг с линиями пара запрещает отпаривание.

Химчистка

Эти значки изображаются в виде круга:

Пустой круг разрешает химчистку.

Перечёркнутый круг запрещает химическую обработку.

Что делать, если бирка потерялась

Если ярлычка больше нет, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Хлопок и лён (светлые) : стирайте при 90°C, максимальный отжим.

: стирайте при 90°C, максимальный отжим. Цветной хлопок и лён : до 60°C, отжим до 800 оборотов.

: до 60°C, отжим до 800 оборотов. Шерсть и деликатные ткани : температура воды до 30°C, отжим минимальный.

: температура воды до 30°C, отжим минимальный. Синтетика: до 40°C, отжим не более 600 оборотов.

до 40°C, отжим не более 600 оборотов. Шёлк: ручная стирка или специальный режим в машине при 30-40°C.

ручная стирка или специальный режим в машине при 30-40°C. Джинсы: до 40°C, отжим 600-800 оборотов.

Перед стиркой проверьте ткань на линьку, смочив небольшой участок в мыльной воде. Если вода меняет цвет, стирайте вещь отдельно.

Полезные советы

Всегда сверяйтесь с символами на ярлыке перед стиркой.

Используйте салфетки для улавливания красителей при первой стирке новых вещей.

Для натуральных тканей применяйте отпаривание, чтобы быстрее разгладить складки.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете продлить срок службы вашей одежды и сохранить её безупречный вид.

Уточнения

Сти́рка - физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



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