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Как вывести пятна со скатерти: домашние способы и профессиональные средства

3:53
Недвижимость

Скатерть — важная часть сервировки стола, будь то семейный ужин или торжественное застолье. Но пятна от еды и напитков могут испортить её внешний вид. Рассказываем, как правильно ухаживать за столовым текстилем, чтобы он оставался чистым и красивым.

Скатерть
Фото: freepik
Скатерть

Первая помощь для скатерти

Свежее пятно легче удалить, чем застарелое. Вот что можно сделать сразу:

  • Жирные пятна: присыпьте загрязнённое место солью, содой, крахмалом или тальком. Они впитают жир, после чего загрязнение можно аккуратно убрать щёткой.
  • Разлитая жидкость: накройте пятно бумажным полотенцем и прижмите тяжёлым предметом. Это поможет удалить влагу.

Если не удалось сразу удалить пятно, застирайте скатерть хозяйственным мылом перед основной стиркой.

Как безопасно очищать столовый текстиль

Чтобы не испортить скатерть, соблюдайте следующие правила:

  • Учитывайте тип ткани. Для деликатных материалов не используйте агрессивную химию.
  • Пятно оттирайте от краёв к центру, чтобы не размазать его.
  • Для чистки применяйте мягкие щётки, белую хлопковую ткань или ватные диски.
  • Перед использованием новых средств протестируйте их на незаметном участке.

Домашние способы удаления пятен

  • Соль: эффективно удаляет жир. Для свежих пятен её слегка втирают, оставляют на несколько минут, затем стирают. Для застарелых загрязнений замачивают скатерть в растворе соли (6 ст. ложек на 5 л горячей воды).
  • Глицерин: подходит для удаления разных загрязнений. Несколько капель наносят на пятно, через 10-15 минут застиранное место стирают.
  • Сода: борется с желтизной. Смешайте 2 части соды, 1 часть воды и жидкого мыла, нанесите на пятно, оставьте на 30 минут, затем постирайте.
  • Уксус: справляется с пятнами от чая, кофе, трав. Замочите скатерть в растворе уксуса (1 стакан на 5 л воды) на 6-8 часов, затем постирайте.
  • Перекись водорода: для светлых тканей: замачивание в растворе (30 мл перекиси на 5 л воды) удалит большинство пятен.

Профессиональные средства

Пятновыводители, такие как Dr. Beckmann или Wonder Lab, эффективно справляются с загрязнениями. Подбирайте средство, подходящее для вашей ткани, и следуйте инструкции на упаковке.

Как убрать сложные пятна

  • Ягоды и фрукты: свежие пятна полейте кипятком или обработайте лимонным соком.
  • Вино: нанесите смесь соды, соли и стирального порошка на пятно, оставьте на 15 минут, затем постирайте.
  • Чай и кофе: используйте смесь глицерина с солью, затем постирайте с отбеливателем (для светлых тканей).

Как отбелить пожелтевшую скатерть

  • Крахмал: нанесите густую смесь крахмала и воды, оставьте на 30 минут, затем постирайте.
  • Кипячение: для льняных и хлопковых тканей: растворите стиральный порошок и кислородный отбеливатель в воде, добавьте немного масла, кипятите скатерть 30 минут.
  • Хозяйственное мыло: обильно натрите влажную скатерть мылом, оставьте в полиэтиленовом пакете на час, затем постирайте.

Как защитить скатерть от пятен

  • Используйте сервировочные салфетки и подстановочные тарелки.
  • Держите под рукой бумажные полотенца.
  • Выбирайте скатерти с влагоотталкивающим покрытием или используйте прозрачные силиконовые накладки.

Следуя этим советам, вы сможете сохранить скатерть в идеальном состоянии.

Уточнения

Скатерть — предмет столового белья, специальное изделие (обычно текстильное или вязаное), которым накрывают стол.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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