Созаёмщики по ипотеке: как это работает и зачем они нужны

Ипотечный кредит — сложный финансовый инструмент, и часто заёмщикам приходится привлекать созаёмщиков для повышения шансов на одобрение. Кто такие созаёмщики, каковы их права и обязанности, и в каких случаях без них не обойтись.
Созаёмщик — это человек, который вместе с основным заёмщиком подписывает ипотечный договор и несёт равные обязательства перед банком.
Созаёмщиком может стать не только близкий родственник (муж, жена, родители или дети), но и любой человек, чей доход отвечает требованиям банка.
Максимально допустимое количество созаёмщиков в одной сделке — три.
Созаёмщики несут равную ответственность перед банком. Если один из участников не выполняет свои обязательства, выплаты обязан обеспечить другой. При этом:
Банк предъявляет одинаковые требования как к основному заёмщику, так и к созаёмщикам. Они должны:
Созаёмщиками могут стать не только родственники (родители, дети, братья, сёстры), но и другие лица, включая владельцев сертификатов на льготную покупку недвижимости.
Перед заключением договора стоит внимательно обсудить с созаёмщиками условия погашения кредита. Права и обязанности всех участников должны быть чётко прописаны в ипотечном договоре. Это поможет избежать конфликтов и недоразумений в будущем.
Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певица Ани Лорак показала семейные снимки с празднования Нового года.