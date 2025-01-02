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Созаёмщики по ипотеке: как это работает и зачем они нужны

2:31
Недвижимость

Ипотечный кредит — сложный финансовый инструмент, и часто заёмщикам приходится привлекать созаёмщиков для повышения шансов на одобрение. Кто такие созаёмщики, каковы их права и обязанности, и в каких случаях без них не обойтись.

Ипотека
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ипотека

Кто такой созаёмщик и зачем он нужен

Созаёмщик — это человек, который вместе с основным заёмщиком подписывает ипотечный договор и несёт равные обязательства перед банком.

Зачем привлекать созаёмщика

  • Увеличение суммы кредита: банк учитывает доходы созаёмщиков, что позволяет повысить максимальную сумму ипотеки.
  • Дополнительная гарантия для банка: привлечение созаёмщика снижает риски для кредитора, поскольку обязательства по выплатам делятся между несколькими лицами.

Созаёмщиком может стать не только близкий родственник (муж, жена, родители или дети), но и любой человек, чей доход отвечает требованиям банка.

Максимально допустимое количество созаёмщиков в одной сделке — три.

Какие права и обязанности у созаёмщика

Созаёмщики несут равную ответственность перед банком. Если один из участников не выполняет свои обязательства, выплаты обязан обеспечить другой. При этом:

  • Кредитная история: факт кредита фиксируется в кредитной истории каждого созаёмщика.
  • Оплата: банк не отслеживает, кто конкретно из созаёмщиков внёс платёж. Главное, чтобы кредит оплачивался вовремя.
  • Права на недвижимость: созаёмщик не становится автоматически владельцем недвижимости. Если это предусмотрено договором, он может претендовать на долю в приобретаемом жилье.

Требования к созаёмщикам

Банк предъявляет одинаковые требования как к основному заёмщику, так и к созаёмщикам. Они должны:

  • Обладать стабильным доходом.
  • Быть трудоспособного возраста.
  • Иметь положительную кредитную историю.

Созаёмщиками могут стать не только родственники (родители, дети, братья, сёстры), но и другие лица, включая владельцев сертификатов на льготную покупку недвижимости.

Что важно учитывать

Перед заключением договора стоит внимательно обсудить с созаёмщиками условия погашения кредита. Права и обязанности всех участников должны быть чётко прописаны в ипотечном договоре. Это поможет избежать конфликтов и недоразумений в будущем.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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