Созаёмщики по ипотеке: как это работает и зачем они нужны

2:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ипотечный кредит — сложный финансовый инструмент, и часто заёмщикам приходится привлекать созаёмщиков для повышения шансов на одобрение. Кто такие созаёмщики, каковы их права и обязанности, и в каких случаях без них не обойтись.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ипотека

Кто такой созаёмщик и зачем он нужен

Созаёмщик — это человек, который вместе с основным заёмщиком подписывает ипотечный договор и несёт равные обязательства перед банком.

Зачем привлекать созаёмщика

Увеличение суммы кредита: банк учитывает доходы созаёмщиков, что позволяет повысить максимальную сумму ипотеки.

банк учитывает доходы созаёмщиков, что позволяет повысить максимальную сумму ипотеки. Дополнительная гарантия для банка: привлечение созаёмщика снижает риски для кредитора, поскольку обязательства по выплатам делятся между несколькими лицами.

Созаёмщиком может стать не только близкий родственник (муж, жена, родители или дети), но и любой человек, чей доход отвечает требованиям банка.

Максимально допустимое количество созаёмщиков в одной сделке — три.

Какие права и обязанности у созаёмщика

Созаёмщики несут равную ответственность перед банком. Если один из участников не выполняет свои обязательства, выплаты обязан обеспечить другой. При этом:

Кредитная история: факт кредита фиксируется в кредитной истории каждого созаёмщика.

факт кредита фиксируется в кредитной истории каждого созаёмщика. Оплата: банк не отслеживает, кто конкретно из созаёмщиков внёс платёж. Главное, чтобы кредит оплачивался вовремя.

банк не отслеживает, кто конкретно из созаёмщиков внёс платёж. Главное, чтобы кредит оплачивался вовремя. Права на недвижимость: созаёмщик не становится автоматически владельцем недвижимости. Если это предусмотрено договором, он может претендовать на долю в приобретаемом жилье.

Требования к созаёмщикам

Банк предъявляет одинаковые требования как к основному заёмщику, так и к созаёмщикам. Они должны:

Обладать стабильным доходом.

Быть трудоспособного возраста.

Иметь положительную кредитную историю.

Созаёмщиками могут стать не только родственники (родители, дети, братья, сёстры), но и другие лица, включая владельцев сертификатов на льготную покупку недвижимости.

Что важно учитывать

Перед заключением договора стоит внимательно обсудить с созаёмщиками условия погашения кредита. Права и обязанности всех участников должны быть чётко прописаны в ипотечном договоре. Это поможет избежать конфликтов и недоразумений в будущем.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη - подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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