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Недвижимость мечты: на что обратить внимание при выборе застройщика

3:02
Недвижимость

Покупка квартиры в новостройке — серьёзный шаг, который требует взвешенного подхода. Увы, не все застройщики оправдывают ожидания: задержки в сдаче дома, низкое качество строительства или даже исчезновение компании могут превратить радость от покупки в кошмар. Как же выбрать надёжного партнёра?

Новостройка
Фото: freepik
Новостройка

Как изучить застройщика и не попасть в ловушку рекламы

Сайт застройщика — это лишь витрина. Чтобы понять, стоит ли доверять компании, копайте глубже:

  • История и репутация: узнайте, сколько лет работает застройщик, сколько объектов он уже сдал, и проверьте отзывы о его работе. Важно изучить не только положительные комментарии, но и претензии, чтобы понять, с какими проблемами сталкивались покупатели.
  • Проекты и их реализация: посмотрите, где находятся объекты, есть ли фото реальных квартир, а не только красивые рендеры.
  • Документы и разрешения: запрашивайте лицензии и разрешения на строительство. Если застройщик избегает этих вопросов, это тревожный сигнал.

Где искать информацию о застройщике

  • Единый реестр застройщиков: здесь можно узнать, есть ли у компании ограничения, претензии или судебные разбирательства.
  • "Наш дом. РФ": платформа предоставляет данные о сроках сдачи объектов, качестве строительства, документации и отзывах.
  • Сайты с отзывами: просмотрите отзывы на независимых площадках. Уделяйте внимание негативным комментариям: конкретные жалобы дают более полную картину, чем общие похвалы.

Общение с владельцами квартир и посещение площадки

  • Поговорите с дольщиками: узнайте, довольны ли они качеством жилья, сроками сдачи и уровнем сервиса.
  • Посетите стройку: оцените качество материалов и темпы работ.
  • Форумы и сообщества: в интернете можно найти много обсуждений о застройщиках и их проектах.

Признаки проблемного застройщика

Обращайте внимание на следующие моменты:

  • Давление с заключением сделки: если вас торопят подписать договор, это сигнал задуматься.
  • Нереально низкие цены и щедрые акции: слишком выгодные предложения могут скрывать недочёты.
  • Неясные ответы: если застройщик избегает конкретики и не предоставляет документы, это повод для отказа от сотрудничества.
  • Негативная репутация: если на компанию жалуются массово, рисковать не стоит.

Итог: как сделать правильный выбор

Выбор застройщика — ключевой шаг при покупке квартиры в новостройке. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, тщательно изучите информацию, посетите строительную площадку, пообщайтесь с дольщиками и проверяйте документы.

Покупка жилья — это вложение ваших денег и времени. Не торопитесь, задавайте вопросы и будьте внимательны к деталям.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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