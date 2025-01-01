Как утеплить дом из пеноблоков, чтобы не переплачивать за отопление

2:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пеноблок — это легкий бетонный материал с пористой структурой, который идеально подходит для строительства частных домов. Однако, несмотря на все свои достоинства, он не получил такой популярности, как газобетон. В чем же причина?

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Пеноблок

Преимущества пеноблоков

Пеноблоки можно использовать для возведения стен и утепления, в зависимости от характеристик конкретных блоков. Они легкие, легко обрабатываются и имеют хорошую теплоизоляцию. Но есть и нюансы, которые важно учитывать при их применении.

Почему покупатели не доверяют пеноблокам

Одним из основных факторов, почему многие выбирают газобетон, а не пеноблоки, является требовательность пеноблоков к качеству фундамента. Несмотря на то что пеноблоки не нагружают фундамент так сильно, как кирпич, они плохо переносят растяжение и сдвиги. Это значит, что любые подвижки фундамента могут привести к образованию трещин в стенах.

Для домов из пеноблоков нужен статичный монолитный фундамент — плитный, лентовой или железобетонные сваи с обвязкой. Никакие сборные фундаменты из блоков или металлических свай тут не подойдут.

Как правильно строить дом из пеноблоков

Процесс кладки пеноблоков несложен, однако требует внимательности. Каждый второй или третий ряд нужно армировать сеткой для предотвращения трещин. Важно также создать сплошной армопояс и укрепить оконные и дверные проемы армированными перемычками — это обязательное условие.

Теплоизоляция и отделка

С пеноблоками важно учитывать еще один момент: в большинстве регионов дом из этого материала нужно утеплять. Если же у вас есть доступ к дешевому газу, утепление можно и не делать, достаточно оштукатурить стены. Однако без утепления можно столкнуться с высокими затратами на отопление.

Внешняя отделка также требует особого подхода. Пенобетонные стены неровные и не всегда эстетически привлекательные, поэтому для отделки фасадов часто используют:

Утепленный "мокрый" фасад с декоративной штукатуркой. Это наиболее бюджетный вариант.

Вентилируемый фасад, который требует много отверстий для монтажа и может нарушать теплоизоляцию.

Фасадные панели с утеплением, которые легко монтируются, но стоят дорого.

В чем проблема с популярностью пеноблоков

Хотя пеноблоки обладают множеством преимуществ, они имеют некоторые недостатки, которые сдерживают их массовое использование. В частности, это сложность фундамента, необходимость утепления и недостатки в отделке. Все эти моменты заставляют покупателей отдавать предпочтение более простому в использовании газобетону.

Уточнения

Пеноблок — строительный материал, производящийся из разновидности ячеистого бетона — пенобетона, который изготавливается из обычного цементного раствора, песка и воды с добавлением пенообразователя.



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