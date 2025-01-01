Ваш муж не станет собственником, но будет жить в квартире — вот почему

Представьте ситуацию: вы стали собственником квартиры, но в ней продолжает жить кто-то, кто отказался от приватизации. И это не просто аренда — человек имеет право на пожизненное проживание. Это право подразумевает, что бывший член семьи или зарегистрированное лицо может продолжать использовать жилье, даже если он не является его владельцем.
Существует понятие, которое суды вывели из совокупности норм законодательства, но в самом законодательстве оно не закреплено. Термина "право пожизненного проживания" или "пожизненное право пользования" нет, но его можно рассматривать как противоположность праву на выселение.
Собственник недвижимости, безусловно, может выселить любого постороннего человека, который не имеет прав на жилье. Однако, если кто-то был зарегистрирован в квартире на момент приватизации, он сохраняет за собой право на проживание, даже если не участвовал в приватизации.
Ключевые моменты:
Пожизненное право проживания — это не просто вопрос регистрации. Это реальное право использовать жилье в рамках закона. Муж может сохранять за собой право на пожизненную регистрацию по данному адресу, если он фактически проживает в этой квартире.
Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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