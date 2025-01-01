Ваш муж не станет собственником, но будет жить в квартире — вот почему

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Представьте ситуацию: вы стали собственником квартиры, но в ней продолжает жить кто-то, кто отказался от приватизации. И это не просто аренда — человек имеет право на пожизненное проживание. Это право подразумевает, что бывший член семьи или зарегистрированное лицо может продолжать использовать жилье, даже если он не является его владельцем.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деловая женщина с документами

Как это работает в правовом поле

Существует понятие, которое суды вывели из совокупности норм законодательства, но в самом законодательстве оно не закреплено. Термина "право пожизненного проживания" или "пожизненное право пользования" нет, но его можно рассматривать как противоположность праву на выселение.

Собственник недвижимости, безусловно, может выселить любого постороннего человека, который не имеет прав на жилье. Однако, если кто-то был зарегистрирован в квартире на момент приватизации, он сохраняет за собой право на проживание, даже если не участвовал в приватизации.

Ключевые моменты:

Право на использование: если кто-то не стал приватизировать квартиру, это не означает, что он лишается права на проживание в будущем. Этот человек может жить в квартире до самой своей смерти.

Обременение для новых собственников: продав квартиру, даря или завещая её, собственник передает права другим людям. Новые владельцы будут обязаны учитывать наличие зарегистрированных лиц, которым предоставлено право на использование жилья.

Практическое значение: например, муж может продолжать жить в квартире, от приватизации которой он отказался. Даже если квартира была передана другому собственнику, он не может выселить супруга из жилья. При этом муж не становится собственником, а лишь сохраняет право на использование части квартиры, как если бы он был ее владельцем, но только до тех пор, пока не станет владельцем через покупку или наследство.

Что важно понимать

Пожизненное право проживания — это не просто вопрос регистрации. Это реальное право использовать жилье в рамках закона. Муж может сохранять за собой право на пожизненную регистрацию по данному адресу, если он фактически проживает в этой квартире.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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