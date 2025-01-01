Как бороться с молью и термитами? Эти простые советы спасут ваш дом

3:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Борьба с домашними вредителями — это не только про избавление от надоедливых насекомых, но и про создание в доме условий, в которых они не захотят обитать. Например, если ваш питомец облюбовал для себя темные и влажные уголки квартиры, такие как ванная комната или кухня, причина в том, что в этих местах высокая концентрация крахмала — его любимая пища.

Фото: commons.wikimedia. org by Patrick Clement, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Одежная моль, Tinea pellionella

Моль: враг вашего гардероба

Особое внимание стоит уделить кератиновой моли. Это насекомое не только оставляет за собой характерные дырочки на коже и шерстяной одежде, но и превращает вашу мебель в место для гнездования. Чтобы избежать размножения моли, важно регулярно чистить мебель и вещи из шерсти, льна и хлопка. Также стоит избегать скопления пыли и грязи, которые привлекают этих насекомых.

Влажность и вентиляция

Один из главных врагов моли — это высокая влажность. Чтобы предотвратить размножение вредителей, важно следить за уровнем влажности в доме. Регулярное проветривание и солнечный свет, проходящий в комнаты, помогут избавиться от излишней влаги.

Другим важным шагом является устранение источников пищи для насекомых. Например, не стоит хранить бумагу и картонные коробки, которые привлекают моль.

Эффективные средства от моли

Одним из лучших способов защиты от моли является смесь белого уксуса и воды в соотношении 1:1. Разлейте эту жидкость в пульверизатор, и распыляйте её на одежду в шкафах. Уксус имеет кислую среду, которая не переносится молью и препятствует её появлению.

Для более приятного аромата можно использовать лемонграсс. Купите свежие листья, сделайте из них саше и положите их в шкафы. Это натуральное средство не только отпугивает насекомых, но и наполняет пространство свежим ароматом.

Меры против термитов

Термиты предпочитают сухие места, а не влажные. Они могут образовывать целые колонии, особенно если дренаж в доме работает плохо, а желоба забиты мусором. Чтобы предотвратить появление термитов, регулярно очищайте желоба и следите за герметичностью трещин в стенах и мебели.

Как защитить деревянные поверхности

Для того чтобы не стать жертвой термитов, выбирайте устойчивую к насекомым древесину, такую как розовая пероба или Ипе. Эти породы дерева гораздо более стойки к повреждениям, чем обычные древесины.

Если вы обнаружили трещины или пузырьки в краске на стенах, обязательно их закройте герметиками, чтобы предотвратить появление термитов.

Другие домашние вредители

Кроме моли и термитов, в домах могут обитать и другие вредители: пауки, тараканы, клещи, муравьи, блохи, мыши и даже скорпионы. Все они могут стать настоящей головной болью, но с помощью простых профилактических мер можно свести вероятность их появления к минимуму.

Уточнения

Моль (русское обозначение: моль; международное: mol; устаревшее название грамм-молекула (по отношению к количеству молекул); от лат. moles — количество, масса, счётное множество) — единица измерения количества вещества в Международной системе единиц (СИ), одна из семи основных единиц СИ.



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