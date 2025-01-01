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Забудьте о длинных кабелях: вот чем можно заменить удлинители

2:40
Недвижимость

Забудьте о громоздких и неудобных удлинителях! Время эволюции технологий пришло, и на рынке появились инновации, которые могут заменить привычные устройства. Одним из таких продуктов является розетка Multi-base 3, которая обещает стать идеальным решением для вашего дома или офиса.

Удлинитель
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Удлинитель

Многофункциональная розетка — удобство и компактность

Розетка Simon Combiball Multi Base — это не просто удлинитель. На первый взгляд она может показаться обычной, но ее уникальный дизайн и расширенные функции делают ее гораздо более удобной и безопасной. Модели типа Multi-base позволяют подключать несколько устройств без привычных длинных кабелей и множества адаптеров.

Это устройство оснащено тремя розетками на 16 ампер и тремя USB-портами на 2,4 ампера, что позволяет одновременно заряжать мобильные устройства и подключать бытовую технику. Благодаря этому можно сэкономить место и избавиться от множества проводов и адаптеров, которые обычно загромождают пространство.

Удобство и безопасность

Основное преимущество Simon Combiball — его компактность и эргономичный дизайн. В отличие от традиционных удлинителей, которые часто оказываются неудобными в использовании и сложными для хранения, этот продукт легко впишется в любой интерьер. Длина кабеля — 1,4 метра — предоставляет гибкость при размещении устройства, а противоскользящее покрытие на основании гарантирует его устойчивость даже на скользких поверхностях.

Еще одним важным плюсом является безопасность. В отличие от обычных удлинителей, которые могут перегружаться и представлять опасность, Combiball использует высококачественные материалы и систему защиты, которая предотвращает риск возгорания. Он может выдерживать нагрузку до 16 А, что позволяет безопасно подключать несколько устройств одновременно.

Стоимость и доступность

Стоит отметить, что цена Simon Combiball составляет всего около 20 евро. Это делает его доступным выбором для широкого круга покупателей. С учетом его функциональности и безопасности, он является отличной альтернативой традиционным удлинителям, которые часто не обеспечивают нужного уровня защиты.

Этот продукт уже доступен в магазинах электроники и онлайн-магазинах, что добавляет уверенности при покупке — вы точно получите качественное и безопасное устройство.

Уточнения

Электрический удлинитель  — электротехническое устройство, предназначенное для подключения электроприборов в местах, удалённых от стационарных розеток. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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