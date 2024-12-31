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5 вещей, которые можно сделать из старых упаковок

1:51
Недвижимость

Задумывались ли вы, что обычная коробка из-под молока может превратиться в полезный или забавный предмет?

коробки от молока
Фото: commons.wikimedia.org by Drsrisenthil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
коробки от молока

Вместо того чтобы выбрасывать упаковку, дайте ей вторую жизнь. Вот пять идей, как перепрофилировать коробки с молоком.


1. Держатель для карандашей
Превратите коробку в стильный органайзер!
Срежьте верхнюю часть коробки, украсьте её с помощью краски, бумаги или наклеек — и получите уникальный аксессуар для рабочего стола. Идеально для хранения карандашей, ручек и мелочей.


2. Игрушки для детей
Создайте автомобиль, музыкальный инструмент или домик!
Обычная коробка может стать основой для множества детских забав. Добавьте немного творчества, и ваш ребёнок получит эксклюзивную игрушку, созданную специально для него.


3. Плантатор для растений
Маленький сад у вас дома!
Срежьте верх коробки, проделайте отверстия для дренажа, насыпьте почву и посадите саженцы. Коробка станет лёгким и экологичным горшком для растений.


4. Органайзер для красок
Удобное хранение для творчества.
Нарежьте коробки на удобные ячейки для хранения банок с краской. Это поможет держать порядок на рабочем месте и быстрее находить нужные цвета.


5. Кормушка для птиц
Пригласите птиц в свой сад.
Вырежьте боковую часть коробки, сделайте отверстия для подвешивания и добавьте корм. Простая и быстрая идея, которая привлечёт пернатых гостей.

Эти простые проекты позволяют не только сократить количество отходов, но и добавить креатива в вашу жизнь. Коробки с молоком — настоящий кладезь возможностей!

Уточнения

Упаковка — предметы, материалы и устройства, использующиеся для обеспечения сохранности товаров и сырья во время перемещения, хранения и использования (тара); также сам процесс и комплекс мероприятий по подготовке предметов к таковому.
 

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Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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