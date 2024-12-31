Не успели вовремя поверить счетчик? Вот что будет с вашими расчетами

2:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый прибор учета имеет свой межповерочный интервал — это период, в течение которого он считается действующим. Когда этот срок заканчивается, нужно либо заменить счетчик, либо проверить его точность. Важно помнить, что своевременная поверка позволяет избежать лишних расходов и избежать проблем с расчетами.

Фото: mosreg.ru by Анастасия Осипова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Счётчик

Зачем нужна поверка счетчиков

Поверка счетчиков — это процесс, который необходим для того, чтобы убедиться, что прибор учета работает корректно и его показания можно считать точными. Без этого устройства могут начинать ошибаться, что приведет к неверным расчетам и необоснованным переплатам.

Сроки поверки зависят от типа счетчика. Например:

Водосчетчики — обычно проверяют каждые 3-5 лет.

Электросчетчики — раз в 15-20 лет.

Если счетчика нет, плата за потребление рассчитывается по нормативу, который в разных регионах может сильно отличаться. Чаще всего, если прибора учета нет, сумма к оплате окажется выше.

Что произойдет, если вовремя не провести поверку

Если счетчик не был поверен вовремя, управляющая организация сначала посчитает плату по среднему показателю за последние полгода. Затем, если поверка не будет проведена, применят норматив и установят повышающий коэффициент 1,5. Чтобы избежать таких санкций, важно следить за датами поверки — это ответственность владельца жилья.

Как проводится поверка счетчиков

Процедура поверки проводится аккредитованными фирмами или индивидуальными предпринимателями. Например, мастер может прийти в квартиру, подключить эталонный счетчик и проверить его точность. Для этого могут использовать воду, чтобы увидеть, совпадают ли показания счетчика с эталонным прибором. Если все в порядке, выдается свидетельство о поверке.

Второй способ — снять счетчик и отнести его в организацию, которая занимается поверкой. Это можно сделать, пригласив сотрудника водоканала, который зафиксирует показания в акте. Затем прибор отправляется на поверку, и если он в порядке, его можно установить обратно.

Уточнения

Счётчик — устройство для счёта чего-либо.





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