Не успели вовремя поверить счетчик? Вот что будет с вашими расчетами

Каждый прибор учета имеет свой межповерочный интервал — это период, в течение которого он считается действующим. Когда этот срок заканчивается, нужно либо заменить счетчик, либо проверить его точность. Важно помнить, что своевременная поверка позволяет избежать лишних расходов и избежать проблем с расчетами.
Поверка счетчиков — это процесс, который необходим для того, чтобы убедиться, что прибор учета работает корректно и его показания можно считать точными. Без этого устройства могут начинать ошибаться, что приведет к неверным расчетам и необоснованным переплатам.
Сроки поверки зависят от типа счетчика. Например:
Если счетчика нет, плата за потребление рассчитывается по нормативу, который в разных регионах может сильно отличаться. Чаще всего, если прибора учета нет, сумма к оплате окажется выше.
Если счетчик не был поверен вовремя, управляющая организация сначала посчитает плату по среднему показателю за последние полгода. Затем, если поверка не будет проведена, применят норматив и установят повышающий коэффициент 1,5. Чтобы избежать таких санкций, важно следить за датами поверки — это ответственность владельца жилья.
Процедура поверки проводится аккредитованными фирмами или индивидуальными предпринимателями. Например, мастер может прийти в квартиру, подключить эталонный счетчик и проверить его точность. Для этого могут использовать воду, чтобы увидеть, совпадают ли показания счетчика с эталонным прибором. Если все в порядке, выдается свидетельство о поверке.
Второй способ — снять счетчик и отнести его в организацию, которая занимается поверкой. Это можно сделать, пригласив сотрудника водоканала, который зафиксирует показания в акте. Затем прибор отправляется на поверку, и если он в порядке, его можно установить обратно.
Счётчик — устройство для счёта чего-либо.
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