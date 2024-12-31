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Проблема с доставкой или такси? Как избежать блокировки проезда

2:06
Недвижимость

Знакомая ситуация: стоишь в своём дворе, не можешь выехать, потому что подъезд перекрыли машины. Таксисты ждут пассажиров, а водители доставки разгружают товары, заняв всё пространство. И вот выезд заблокирован с обеих сторон. Зима, маневр задним ходом становится опасным, а времени на ожидание нет.

такси, ночная поездка
Фото: Wikimedia Commons by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
такси, ночная поездка

Что делать, если столкнулся с таким блокированием? Ответ прост — в пределах двора остановка не запрещена. Однако это не значит, что водители могут занимать проезд без последствий.

Что говорит закон

Остановка — это временное прекращение движения. Она может длиться до пяти минут или больше, если нужно загрузить или выгрузить товар, либо посадить или высадить пассажиров. Важно помнить, что на территории двора остановка, в отличие от улицы, разрешена.

"Остановка во дворе не запрещена, но это не даёт право блокировать проезд длительное время".

В этой ситуации наказать водителей, которые временно остановились для разгрузки или посадки, нельзя. Закон не запрещает такую практику в рамках дворовой территории.

Как решить проблему

  • Договоритесь с водителями. Наиболее действенный способ — разговор. Попросите водителей освободить проезд быстрее, чтобы не создавать опасных ситуаций.
  • Обратитесь в управляющую компанию или ТСЖ. Если проблема становится регулярной, можно запросить на дворовой территории организацию зоны для парковки доставки и такси, чтобы не блокировать проезд.
  • Следите за безопасностью. Особенно в зимний период маневрировать задним ходом может быть опасно. Постарайтесь избегать подобных ситуаций, чтобы не рисковать.

Если же такие проблемы возникли не впервые, возможно, стоит рассмотреть возможность создания парковочных зон, чтобы разгрузка и высадка пассажиров не мешали проезду. Но пока этого нет, нужно искать компромиссы с соседями и водителями.

Уточнения

Парко́вка (также Паркинг от англ. parking) — технический термин, означающий штатный перевод механизма, устройства, транспортного средства в нерабочее, неподвижное положение в предусмотренном для этого безопасном месте.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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