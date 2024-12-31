Запахи в многоквартирном доме — как заставить УК работать

Не редкость ситуация, когда в квартире появляется неприятный запах, и избавиться от него невозможно. В некоторых домах жалобы жильцов на запахи канализации, бурление в трубах и даже запах стирального порошка становятся обычным делом. Почему это происходит и что с этим делать?
Если в квартире постоянно присутствует запах, похожий на канализацию или химические средства, скорее всего, причина кроется в неисправности вентиляции канализационного стояка. Когда вентиляционный выход стояка перекрыт или засорен, неприятные запахи не могут выйти наружу и, наоборот, поступают в квартиры. Это объясняет, почему запах исчезает после кратковременного включения воды, а затем появляется снова через несколько часов.
Эта проблема не ограничивается одной квартирой, а затрагивает несколько жильцов. В таких случаях управляющая компания, как правило, не спешит решать проблему, объясняя все сезонными условиями. Например, зимой утверждают, что труба на крыше замерзает и это вызывает запахи, но летом ситуация остаётся такой же.
Что делать, если управляющая компания не помогает? Прежде всего, нужно понимать, что вентиляция стояка является частью внутридомовых инженерных систем, и ответственность за её обслуживание лежит именно на управляющей компании. Ссылаясь на сезонность, управляющая компания не может оправдываться — исправлять неисправности необходимо вне зависимости от времени года.
Если управляющая компания не принимает мер, можно обратиться в жилищную инспекцию с жалобой на неисправность канализационной системы. В жалобе следует указать, что запахи поступают в квартиры, а УК отказывается устранять проблему, ссылаясь на неподходящий сезон.
Для подачи жалобы не обязательно посещать жилищную инспекцию лично. Жалобу можно отправить через портал ГИС ЖКХ, где можно указать всю необходимую информацию о проблеме. Это позволит ускорить процесс и избежать лишних затрат времени.
Вентиля́ция (от лат. ventilatio — проветривание) — перемещение газов под действием разности давления без применения замкнутых каналов.
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