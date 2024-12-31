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Запахи в многоквартирном доме — как заставить УК работать

2:18
Недвижимость

Не редкость ситуация, когда в квартире появляется неприятный запах, и избавиться от него невозможно. В некоторых домах жалобы жильцов на запахи канализации, бурление в трубах и даже запах стирального порошка становятся обычным делом. Почему это происходит и что с этим делать?

Запах
Фото: Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запах

Причины запаха в многоквартирных домах

Если в квартире постоянно присутствует запах, похожий на канализацию или химические средства, скорее всего, причина кроется в неисправности вентиляции канализационного стояка. Когда вентиляционный выход стояка перекрыт или засорен, неприятные запахи не могут выйти наружу и, наоборот, поступают в квартиры. Это объясняет, почему запах исчезает после кратковременного включения воды, а затем появляется снова через несколько часов.

Эта проблема не ограничивается одной квартирой, а затрагивает несколько жильцов. В таких случаях управляющая компания, как правило, не спешит решать проблему, объясняя все сезонными условиями. Например, зимой утверждают, что труба на крыше замерзает и это вызывает запахи, но летом ситуация остаётся такой же.

Как решить проблему с запахом

Что делать, если управляющая компания не помогает? Прежде всего, нужно понимать, что вентиляция стояка является частью внутридомовых инженерных систем, и ответственность за её обслуживание лежит именно на управляющей компании. Ссылаясь на сезонность, управляющая компания не может оправдываться — исправлять неисправности необходимо вне зависимости от времени года.

Если управляющая компания не принимает мер, можно обратиться в жилищную инспекцию с жалобой на неисправность канализационной системы. В жалобе следует указать, что запахи поступают в квартиры, а УК отказывается устранять проблему, ссылаясь на неподходящий сезон.

Как подать жалобу

Для подачи жалобы не обязательно посещать жилищную инспекцию лично. Жалобу можно отправить через портал ГИС ЖКХ, где можно указать всю необходимую информацию о проблеме. Это позволит ускорить процесс и избежать лишних затрат времени.

Уточнения

Вентиля́ция (от лат. ventilatio — проветривание) — перемещение газов под действием разности давления без применения замкнутых каналов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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