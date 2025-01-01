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Ребёнок скажет спасибо! Вот как выбрать идеальные обои для детской комнаты

1:06
Недвижимость

Детская комната — это пространство, где ребёнок проводит большую часть времени, поэтому оформление стен играет важную роль. При выборе обоев важно учитывать возраст, увлечения и экологическую безопасность материалов.

Детская комната
Фото: flickr.com by tec_estromberg, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Детская комната

Для малышей подойдут недорогие обои, ведь они часто превращают стены в холст для своих рисунков. Школьники оценят обои с яркими и интересными рисунками, которые отражают их интересы.

Подростки, как правило, предпочитают сдержанные и стильные варианты, поэтому лучше выбирать нейтральные тона вместе с ними, чтобы учесть их пожелания.

Для девочек идеально подойдут обои тёплых оттенков с цветочными мотивами, для мальчиков — холодные тона и тематические рисунки.

Если в комнате живут брат и сестра, можно разделить пространство на зоны, оформленные в разных стилях.

Не забывайте, что безопасность материалов стоит на первом месте, поэтому выбирайте обои, которые не выделяют вредных веществ и подходят для детских помещений.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

Детская комната — комната в квартире или в жилом доме, которая используется специально для удовлетворения потребностей детей в семейной жизни.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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