Гости просто ахнут! 5 секретов для создания стильной и удобной гостиной

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Гостиная — это сердце дома, и грамотный подход к её оформлению поможет создать идеальное место для отдыха и встреч с близкими.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Уютная гостиная комната

Начните с определения центрального объекта: это может быть телевизор, камин или большой стеллаж. Центр комнаты определяет, как будет расставлена остальная мебель. В небольших гостиных центральный элемент часто располагается у дальней стены, а в просторных — становится частью диванной зоны.

Для эффективного использования пространства шкафы лучше разместить вдоль одной стены, чтобы не загромождать комнату.

В узких гостиных стоит использовать короткие стены, а в больших — дальние или те, что за центральным объектом. Баланс между свободным пространством и мебелью особенно важен: соблюдайте соотношение 1:1, чтобы обеспечить легкость передвижения.

Убедитесь, что шкафы и двери легко открываются, не задевая другие предметы интерьера.

Уточнения

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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