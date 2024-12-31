Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Текущие расходы: уход за растениями против покупок в магазине
Здоровый выбор для вашего стола вместо майонеза: лучшая заправка для оливье и крабового салата
Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто
Старый, но не бесполезный — блогер случайно спас единственный сохранившийся огромный телевизор
Йогурт или кефир перед сном: основные правила выбора
Гигантский водный резервуар в космосе: неожиданное открытие астрономов
Простые лайфхаки для идеального порядка на балконе
Правила ухода за подаренным цветком: от карантина до освещения
Боль в мышцах: как понять, что ваши тренировки эффективны

Гости просто ахнут! 5 секретов для создания стильной и удобной гостиной

1:00
Недвижимость

Гостиная — это сердце дома, и грамотный подход к её оформлению поможет создать идеальное место для отдыха и встреч с близкими.

Уютная гостиная комната
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Уютная гостиная комната

Начните с определения центрального объекта: это может быть телевизор, камин или большой стеллаж. Центр комнаты определяет, как будет расставлена остальная мебель. В небольших гостиных центральный элемент часто располагается у дальней стены, а в просторных — становится частью диванной зоны.

Для эффективного использования пространства шкафы лучше разместить вдоль одной стены, чтобы не загромождать комнату.

В узких гостиных стоит использовать короткие стены, а в больших — дальние или те, что за центральным объектом. Баланс между свободным пространством и мебелью особенно важен: соблюдайте соотношение 1:1, чтобы обеспечить легкость передвижения.

Убедитесь, что шкафы и двери легко открываются, не задевая другие предметы интерьера.

Уточнения

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ошибки при мытье головы, которые портят волосы — и как их избежать
Красота и стиль
Ошибки при мытье головы, которые портят волосы — и как их избежать Аудио 
Самолёт Ил-86. Советский широкофюзеляжный гигант пассажирских перевозок
Авиация
Самолёт Ил-86. Советский широкофюзеляжный гигант пассажирских перевозок Аудио 
Что делать во время магнитной бури в новогоднюю ночь
Туризм
Что делать во время магнитной бури в новогоднюю ночь Аудио 
Популярное
Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость

Как приготовить нежное мясо по-французски? Делимся секретами идеального блюда: выбор мяса, маринад, соус и три потрясающих рецепта.

Лайфхаки для мяса по-французски: идеальная сочность и мягкость
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
Украшения, которые больше не в моде: антитренды 2025
США пытаются удержать в своих банках золотые запасы других стран
Праздничная уборка! Вот что нужно выкинуть из квартиры, чтобы начать год с чистого листа
Автобус Икарус. Легендарный советский комфортабельный транспорт из Венгрии Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Эти тыквы сладкие, как мёд: секреты выбора сортов
Новые автомобили стоят без покупателей: что ждёт рынок в 2025 году
Почему чернеют и сохнут листья на груше? Правила, как спасти дерево
Почему чернеют и сохнут листья на груше? Правила, как спасти дерево
Последние материалы
Старый, но не бесполезный — блогер случайно спас единственный сохранившийся огромный телевизор
Йогурт или кефир перед сном: основные правила выбора
Гигантский водный резервуар в космосе: неожиданное открытие астрономов
Простые лайфхаки для идеального порядка на балконе
Правила ухода за подаренным цветком: от карантина до освещения
Боль в мышцах: как понять, что ваши тренировки эффективны
Арктический вихрь ударит по США: газ подорожал на 12%
Очищение пор без боли: 3 эффективных способа для чистой кожи
Британские учёные нашли способ определения продолжительности жизни по крови
Как понять, какая икра вам подходит: вкус, размер, цена
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.