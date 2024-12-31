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Простые лайфхаки для идеального порядка на балконе

0:48
Недвижимость

Балкон часто превращается в место, где скапливается ненужный хлам, но всего несколько простых решений помогут превратить его в организованное и уютное пространство.

Девушка читает на балконе
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Девушка читает на балконе

Например, для хранения велосипеда можно использовать настенные кронштейны, а шины разместить на специальных полках. Если у вас есть деревянные ящики, их легко закрепить на стене, чтобы получить удобные и вместительные полки для хранения мелочей.

Многофункциональная мебель — ещё один способ оптимизировать пространство. Скамьи со встроенными ящиками для хранения или складные столики помогут сэкономить место.

Не забывайте про подвесные кашпо для цветов: они освобождают подоконники и добавляют уюта, не занимая много пространства.

Уточнения

Балко́н (итал. balcone от лат. balcus «балка») в архитектуре — разновидность террасы: площадка с перилами, укреплённая на выступающих из стены балках или над выступом нижнего этажа.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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