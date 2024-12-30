Этот трюк с бутылкой с водой ускорит время сушки белья в домашних условиях на 50%

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Зимой сушка белья может стать настоящей проблемой: сушилка сильно повышает счета за электричество, а традиционная сушка может занять несколько дней, особенно при холодной погоде.

Фото: freepik.com by photogenia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бутылки

К тому же, повышенная влажность в доме может способствовать появлению плесени. Однако есть простой и эффективный способ ускорить процесс сушки — с использованием пластиковых бутылок с горячей водой.

Принцип метода простой: наполняем несколько пластиковых бутылок горячей (но не кипящей) водой и размещаем их рядом с бельём. Тепло от бутылок будет нагревать воздух вокруг, что ускорит испарение влаги из тканей. Этот способ особенно эффективен для плотных тканей и шерсти.

Преимущества метода: он абсолютно бесплатен, не требует использования электроэнергии и помогает уменьшить углеродный след, избегая использования сушилок или обогревателей.

Уточнения

Сушилка — сушилка для белья — предмет хозяйственного инвентаря.



Буты́лка (от фр. bouteille, возможно, через пол. butelka) — ёмкость для долговременного хранения жидкостей, высокий сосуд преимущественно цилиндрической формы и с узким горлом, удобным для закупоривания пробкой.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.