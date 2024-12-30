Секрет наших бабушек! Вот что нужно сделать с очень грязными кухонными полотенцами

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Грязные кухонные полотенца — частая проблема, особенно в домах с детьми или в тех, где часто готовят. На таких полотенцах могут размножаться бактерии, такие как сальмонелла или кишечная палочка, что представляет опасность для здоровья.

Фото: commons.wikimedia. org by Nillerdk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Помятое кухонное полотенце

Однако существует простой и безопасный способ их чистки, о котором нам рассказывали ещё бабушки — это крупная соль.

Соль обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, она эффективно очищает ткани, устраняет неприятные запахи и сохраняет их свежими. Для этого достаточно растворить 100 грамм крупной соли в литре воды и замочить в растворе полотенца. Этот метод естественен, безопасен для здоровья и не повреждает ткань, в отличие от агрессивных химикатов.

К тому же, крупная соль является дешёвым и экологичным продуктом, который не содержит вредных химических добавок. В отличие от синтетических моющих средств, она не вызывает аллергии или раздражений на коже, а также не загрязняет окружающую среду.

Использование соли для чистки полотенец — это простой и эффективный способ поддерживать чистоту, сохраняя здоровье и экономя деньги, пишет Agriturismolecrete.

Уточнения

Полотенце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.



Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, «столовая соль» или просто «соль») — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.



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