Простые изменения, которые освежат ваш дом

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Когда интерьер в доме перестаёт радовать глаз, но начинать ремонт нет желания, существует множество простых способов преобразить пространство. Даже небольшие изменения могут вернуть дому современный и интересный вид.

Фото: flickr.com by TijsB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гостиная

Обновление текстиля

Первое, на что стоит обратить внимание, — текстиль. Замена старых штор, подушек или пледов может значительно изменить атмосферу в комнате. Откажитесь от ярких узоров в пользу однотонных тканей и добавьте стильный ковёр или плед, чтобы придать интерьеру свежий и лаконичный вид.

Освещение как инструмент дизайна

Добавьте новые источники света. Современный торшер или настольная лампа не только осветят тёмные уголки, но и станут стильным акцентом. Правильное освещение создаёт уют и добавляет помещению глубины.

Акценты и тёмные оттенки

Не бойтесь использовать тёмные цвета. Они придают пространству элегантность и делают его более стильным. А небольшие акцентные элементы, выполненные в насыщенных оттенках, создадут гармонию в интерьере.

Зеркала для пространства

Если нужно визуально увеличить комнату, обратите внимание на зеркала. Они не только добавляют света, но и расширяют пространство. А оформление зеркал в стильные рамы сделает их универсальным дополнением к любому интерьеру.

Эти простые шаги помогут вдохнуть в ваш дом новую жизнь без лишних затрат и усилий.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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