Долговечный ремонт: как адаптировать модные тренды под себя

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Многие стремятся сделать ремонт в квартире так, чтобы не возвращаться к этому вопросу как можно дольше. Однако современные тренды диктуют свои правила, и стильный человек вряд ли сможет игнорировать изменения в мире дизайна. Чтобы квартира оставалась актуальной, дизайнеры советуют учитывать несколько главных направлений, которые будут в моде в ближайшие годы.

Фото: flickr.com by Geoff Sloan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Домашний кинотеатр

Винтажная мебель

Предметы интерьера в стиле винтаж — это не антиквариат, а вещи с историей, которые добавляют помещению уникальный характер. Найти такую мебель можно на даче, в антикварных магазинах, на аукционах или распродажах. Они станут центральным элементом комнаты, притягивая взгляды и создавая атмосферу уюта.

Уют и комфорт

Эти качества остаются неизменными фаворитами независимо от модных веяний. Чтобы создать комфортное пространство, добавьте подушки, качественный текстиль и продумайте освещение. Мягкий, тёплый свет с возможностью регулировки мощности создаёт особую атмосферу, которая располагает к отдыху.

Нейтральные оттенки и акценты

Базовый интерьер рекомендуется оформлять в спокойных, нейтральных тонах. Однако дизайнеры советуют добавлять яркие акценты с помощью мебели, обивки глубоких оттенков, таких как терракотовый, или декоративных элементов — картин, подушек и других деталей. Они привносят стильные нюансы, делая интерьер выразительным, но не перегруженным.

Соблюдая эти советы, можно создать интерьер, который будет не только стильным, но и уютным, оставаясь актуальным на долгие годы.

Уточнения

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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