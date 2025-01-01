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Мошенники и фейковые объявления: как защитить себя при аренде жилья

3:02
Недвижимость

Аренда жилья — это не только способ найти крышу над головой, но и серьёзное финансовое решение, которое требует внимательности. Чтобы не потерять деньги и избежать конфликтов с владельцем квартиры, важно учитывать несколько нюансов. Рассмотрим ошибки, которые могут стоить вам нервов, времени и средств.

Ключи от квартиры на столе
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ключи от квартиры на столе

Подозрительные объявления

Слишком привлекательная цена и красивые фотографии — это не всегда повод радоваться удаче. Часто мошенники размещают фейковые объявления, чтобы выманить деньги.

Перед тем как отправлять предоплату, проверьте фотографии и текст объявления в интернете. Если они встречаются в разных районах с разными контактами, скорее всего, это обман. Помните: настоящие сделки заключаются только после личного осмотра и подписания договора.

Перевод денег агенту до подписания договора

Если вы работаете с риелтором, убедитесь в его надёжности. Никогда не переводите деньги до подписания договора с владельцем жилья. Оплата услуг агента должна происходить только после того, как все документы оформлены, а условия проживания согласованы.

Игнорирование проверки документов

Даже если арендодатель кажется вам надёжным, обязательно проверьте его право сдавать квартиру. Запросите паспорт и документы на собственность, а если действуют от имени владельца, — доверенность. Это обезопасит вас от мошенников, которые могут исчезнуть с деньгами, не предоставив жильё.

Отказ от договора

Устные договорённости — одна из самых распространённых ошибок. Только письменный договор защищает ваши права. В случае конфликта с владельцем вы всегда сможете обратиться к прописанным условиям. Например, если вас попросят съехать без предупреждения, договор позволит требовать компенсацию или найти компромисс.

Пренебрежение актом приёма-передачи

Перед въездом осмотрите квартиру вместе с владельцем и составьте акт, где укажите состояние мебели, техники и отделки. Фиксируйте все повреждения: царапины на полу, сломанные ручки, неисправный полотенцесушитель. Это поможет избежать споров о возврате залога при выезде.

Отсутствие расписки о передаче денег

Передавая деньги наличными, обязательно требуйте расписку. В документе должны быть указаны сумма, дата и условия передачи. Это обезопасит вас от недобросовестных владельцев, которые могут «забыть» об оплате или не захотеть возвращать залог.

Изменения в интерьере без согласования

Планируете перекрасить стены или заменить мебель? Не делайте этого без разрешения владельца. Глобальные изменения, даже если они кажутся вам улучшениями, могут стать причиной конфликтов. Обсудите все идеи с хозяином и письменно зафиксируйте договорённости, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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