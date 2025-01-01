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Секрет долговечности постельного белья: выбираем и ухаживаем правильно

3:11
Недвижимость

Постельное бельё — это не только элемент декора спальни, но и предмет первой необходимости, который напрямую влияет на комфорт и здоровье. Качество материала, правильный уход и условия хранения — всё это играет ключевую роль в том, чтобы комплект служил долго и радовал своим видом. Рассмотрим, как правильно выбирать и ухаживать за постельным бельём.

Кровать, застеленная белым постельным бельем
Фото: Flickr by Liz Lawley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кровать, застеленная белым постельным бельем

Выбор ткани: натуральность — залог здоровья

После ухода крупных брендов рынок заполонили предложения производителей с обещанием «аналогов» западной продукции. Однако качество многих товаров оставляет желать лучшего. Чтобы не ошибиться, ориентируйтесь на состав ткани.

  • Хлопок: натуральные ткани хорошо отводят влагу и пропускают воздух.
  • Поплин: прочная ткань, которая не теряет цвет и форму даже после многократных стирок.
  • Перкаль: премиальный материал, который сохраняет тепло зимой и дарит прохладу летом.

Синтетика хоть и дешевле, но накапливает пыль и может вызывать аллергию, особенно у чувствительных людей.

Размер: не доверяйте надписям на упаковке

Перед покупкой измерьте параметры своего матраса, одеяла и подушек.

  • Пододеяльник: добавьте 5–7 см к длине и ширине одеяла.
  • Простыня: к ширине, длине и высоте матраса прибавьте 10 см. Простыни на резинке выбираются с учётом высоты матраса.
  • Наволочки: стандарты: 50×70 см (евро) и 70×70 см.

Будьте внимательны: размеры могут варьироваться у разных производителей.

Уход за постельным бельём

Чтобы ткань сохраняла свои свойства, соблюдайте несколько правил:

Стирка

  • Стирайте бельё раз в 1–2 недели, наволочки — каждые 5 дней.
  • Температура воды — не выше 30–40 °C. Высокие температуры разрушают волокна, что приводит к усадке ткани.
  • Используйте щадящие жидкие моющие средства. Избегайте агрессивных отбеливателей.
  • Стирайте бельё отдельно от других вещей.

Глажка

  • Гладьте бельё при температуре до 110 °C с изнаночной стороны. Это помогает уничтожить пылевых клещей и бактерии.

Хранение

  • Бельё должно быть полностью высушено перед хранением.
  • Храните его в сухом месте, защищённом от солнечных лучей и перепадов температуры.
  • Избегайте пластиковых контейнеров и пакетов. Используйте тканевые чехлы или вакуумные пакеты.
  • Для аромата добавьте в шкаф саше, травяные подушечки или кусочки мыла.

Заключение

Качественное постельное бельё требует правильного подхода к выбору, уходу и хранению. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете продлить срок службы любимого комплекта и обеспечить себе комфортный сон. Не забывайте выбирать натуральные ткани и регулярно ухаживать за бельём — это залог его долговечности и вашего здоровья.

Уточнения

Постельное бельё — изделия из ткани, используемые для обустройства постели.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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