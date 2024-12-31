Как убрать стойкий запах пота с одежды? Используйтие эти домашние средства

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как избавиться от запаха пота с одежды

Чтобы убрать стойкий запах пота, перед стиркой замочите одежду в растворе уксуса на 30 минут. Для этого в воду добавляют столовый уксус и хозяйственное мыло.

Фото: unsplash.com by Alex Holyoake stairhopper, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одежда

Кроме того, можно добавить 2-3 ст. л. соды в барабан стиральной машины и влить 100 мл 9% уксуса. Таким образом, запах пота намного лучше удаляется с одежды.

Также можно замочить одежду, пахнущую потом, в солевом растворе. Для этого используют 1 столовую ложку соли на литр воды. Если этот способ не помогает, то разведите чайную ложку нашатырного спирта в 500 мл воды. Замочите этим раствором загрязненные участки, а затем промойте через 30-40 минут в воде.

Для белой одежды можно использовать перекись водорода. Средство также помогает в борьбе с неприятными запахами.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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