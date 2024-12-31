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Стоит ли устанавливать настоящий камин в своем доме? Мнение профессионалов

1:24
Недвижимость

Стоит ли устанавливать камин в своем доме

Камин в доме может быть полезен, так как наблюдение за огнем успокаивает. Это снимает стресс, помогает расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, а также снижает тревожность.

Камин
Фото: flickr.com by Robbie Sproule, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Камин

Кроме того, камин улучшает систему вентиляции воздуха. Это, в свою очередь, увеличивает количество кислорода в доме и снижает риск распространения вирусных заболеваний. Камин — это, безусловно, стильно и красиво. Он добавит уюта и особой атмосферы вашим вечерам.

Минусом является высокая стоимость. Также камин может не подойти людям, страдающим астмой или аллергией. Даже небольшого количества дыма может быть достаточно, чтобы вызвать серьезные проблемы. Неправильное обслуживание камина может привести к большому количеству золы и ухудшению качества воздуха в доме.

Где лучше всего поставить камин в доме

Если вы решили установить камин в своем доме, то лучше всего разместить его возле торцевой стены. Кроме того, хорошим вариантом будет размещение камина в углу между внутренними стенами.

В небольшом помещении очень выигрышно будут смотреться угловые каменные печи. Иногда с помощью угловых каминов отапливаются сразу три смежные комнаты.

Уточнения

Ками́н (от лат. caminus — открытый очаг) — это конструкция из кирпича, камня или металла, предназначенная для разведения огня.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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