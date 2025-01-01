Как устроен Джапанди — тренд в дизайне интерьера, который сейчас в моде

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стиль джапанди представляет собой гармоничное соединение традиционного японского и скандинавского дизайна, каждый из которых акцентирует внимание на простоте, естественных материалах и комфорте. Он объединяет легкость, яркость и функциональность скандинавского стиля с теплотой и утонченностью японских элементов. В результате интерьер в стиле джапанди характеризуется минимализмом, приземленностью и органичностью.

Фото: flickr.com by FlooringClarity, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Уютная спальня

У стиля джапанди есть несколько ключевых черт, которые делают его уникальным среди других интерьерных направлений. Цветовая палитра близка к природным оттенкам: различные тона камня и дерева, светлая мебель, а также текстиль из натурального хлопка и льна. Фактурные стены в спокойных тонах и даже элементы необработанного бетона также могут быть частью дизайна.

В идеале, оформление интерьера должно включать природные материалы, однако допустимы и современные варианты, имитирующие натуральные: например, керамическая плитка, напоминающая камень, или ламинат, который является более бюджетным вариантом деревянных полов.

Нет необходимости превращать пространство в идеальную картинку из глянцевого журнала, но стоит заранее предусмотреть встроенные системы хранения и закрытые шкафы, чтобы избежать излишне загроможденного вида.

В скандинавском дизайне часто используются крупные элементы из обработанного дерева, тогда как в японском акцент делается на низкую мебель, такую как столы, за которыми обычаем сидеть на полу. Избегайте ярких принтов, сложных тканей обивки и замысловатых узоров — предметы интерьера должны быть простыми и лаконичными.

Уточнения

Ми́нимал-арт (англ. minimal art), также минимали́зм (англ. minimalism), иску́сство ABC (англ. ABC art) — авангардное художественное течение, возникшее в Нью-Йорке в 1960-х годах. В теории искусства обычно рассматривается как реакция на художественные формы абстрактного экспрессионизма, а также не связанные с ним дискурс, институции и идеологии.



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