Риэлтор посоветовала проверить расчет с застройщиком при покупке жилья

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При покупке квартиры у частного лица необходимо учитывать ряд важных аспектов, как сообщила Анна Дягилева, эксперт в области жилой недвижимости и частный риелтор.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в белой блузке подписывает документы

При проведении сделки по переуступке прав, когда фактически продается не сама квартира, а право требования к застройщику на основании завершенного строительства, следует удостовериться, что данное жилье оформлено именно по договору долевого участия (ДДУ). Деньги должны переводиться только на эскроу-счет, что гарантирует их возврат покупателю в случае, если застройщик не выполнит свои обязательства.

Важно также удостовериться, что у продавца нет финансовых трудностей, таких как предбанкротное состояние. Необходимо обратить внимание на его семейное положение; если он состоит в браке, важно получить согласие супруга на сделку. Кроме того, следует проверить, не находится ли продавец на учете в психиатрических, психоневрологических или наркологических учреждениях для оценки его дееспособности.

Уточнения

Риэлтор — это юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), исполняющее посреднические функции в вопросах купли, продажи и аренды недвижимого имущества.





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