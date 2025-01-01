Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экваториальный океан изменился: тревожный сигнал для всего мира
Успех в огороде: как этот питательный раствор изменит ваши всходы
Новогодний рацион: как не переесть и чувствовать себя хорошо
Певец Валерий Леонтьев встретил Новый год на сцене с легендарными хитами
Профилактика засоров: как продлить жизнь системе отопления
Куриные котлеты с яблоками: неожиданный, но вкусный рецепт
Галактика из прошлого: как древняя структура помогает понять происхождение спиральных миров
Оптимальное время для тренировок: идеальная длина занятий для результата
Ваш муж не станет собственником, но будет жить в квартире — вот почему

Риэлтор посоветовала проверить расчет с застройщиком при покупке жилья

1:05
Недвижимость

При покупке квартиры у частного лица необходимо учитывать ряд важных аспектов, как сообщила Анна Дягилева, эксперт в области жилой недвижимости и частный риелтор.

Женщина в белой блузке подписывает документы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в белой блузке подписывает документы

При проведении сделки по переуступке прав, когда фактически продается не сама квартира, а право требования к застройщику на основании завершенного строительства, следует удостовериться, что данное жилье оформлено именно по договору долевого участия (ДДУ). Деньги должны переводиться только на эскроу-счет, что гарантирует их возврат покупателю в случае, если застройщик не выполнит свои обязательства.

Важно также удостовериться, что у продавца нет финансовых трудностей, таких как предбанкротное состояние. Необходимо обратить внимание на его семейное положение; если он состоит в браке, важно получить согласие супруга на сделку. Кроме того, следует проверить, не находится ли продавец на учете в психиатрических, психоневрологических или наркологических учреждениях для оценки его дееспособности.

 

Уточнения

Риэлтор — это юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), исполняющее посреднические функции в вопросах купли, продажи и аренды недвижимого имущества.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Анна Нетребко показала, как весело проводит время с сыном Тьяго
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала, как весело проводит время с сыном Тьяго Аудио 
Дима Билан заказал себе Снегурочку за полторы тысячи рублей и показал, что из этого вышло
Шоу-бизнес
Дима Билан заказал себе Снегурочку за полторы тысячи рублей и показал, что из этого вышло Аудио 
Популярное
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели

Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.

Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Неожиданный ингредиент для сияющей кожи прямо с вашей кухни
Почему дворники авто начинают скрипеть и как с этим бороться
На дне океана найдено нечто удивительное: как это меняет наше понимание динозавров
На дне океана найдено нечто удивительное: как это меняет наше понимание динозавров
Последние материалы
Риэлтор посоветовала проверить расчет с застройщиком при покупке жилья
Куриные котлеты с яблоками: неожиданный, но вкусный рецепт
Галактика из прошлого: как древняя структура помогает понять происхождение спиральных миров
Оптимальное время для тренировок: идеальная длина занятий для результата
Ваш муж не станет собственником, но будет жить в квартире — вот почему
Как насладиться новогодними праздниками, если у вас проблемы с ЖКТ
Снижение спроса на текилу в США ведёт к накоплению запасов в Мексике
Эксперт назвал худшие породы собак для дома
Ученые открыли новое шестое чувство, которое может стать общим для всех животных
Три типа гелей для бровей, которые сделают ваш взгляд безупречным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.