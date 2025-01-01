Госдума в весеннюю сессию рассмотрит проект о перераспределении земель

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В весеннюю сессию 2025 года Государственная Дума рассмотрит законопроект, который нацелен на упрощение и упорядочение процесса перераспределения земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной или частной собственности. Об этом сообщил Сергей Гаврилов, председатель профильного комитета, занимающегося вопросами собственности, земельных и имущественных отношений.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Окна многоквартирного дома в городе

Главное предназначение данной инициативы — исправление ситуаций, когда границы участков имеют нестандартные или сложные очертания. Это касается таких случаев, как вклинивания и вкрапливания (когда на участке одного землевладельца размещены другие участки, не принадлежащие ему), а также изломанных линий или чересполосицы (когда несколько участков одного хозяйства располагаются беспорядочно, перемешиваясь с чужими земельными участками).

Наличие таких недостатков существенно затрудняет использование земель, например, для возведения зданий или других сооружений. Кроме того, по его словам, документ содержит меры, препятствующие отчуждению государственных и муниципальных земель по заниженным ценам или в обход конкурентных процедур, передает РИА Новости.

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